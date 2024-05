Guy Ritchie, quien ya dirigió las dos películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr, dirigirá y producirá una nueva serie del personaje pero “joven” y para Amazon Prime.

Así fue reportado por Variety, detallando que la producción constará de 8 episodios y será titularizada por Hero Fiennes-Tiffin, conocido por haber interpretado a un “joven” lord Voldemort en Harry Potter and the Half-Blood Prince y Hardin Scott en la trilogía After.

El actor recientemente participó también de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, película recién estrenada de Ritchie.

Asimismo, será guionizada por Matthew Parkhill (Deep State), colaborador habitual del director.

Según Amazon, la serie será una “historia de origen repleta de acción del querido detective de Sir Arthur Conan Doyle en una explosiva reimaginación de este icónico personaje”.

Así, manteniendo el tono de las películas encabezadas por el director, Sherlock “está en desgracia, inexperto, sin filtrar y sin formar, cuando se ve envuelto en un misterio de asesinato en la Universidad de Oxford que amenaza su libertad”.

“Sumergiéndose en su primer caso con una salvaje falta de disciplina, Sherlock consigue desentrañar una conspiración que recorre el mundo y que cambiará su vida para siempre”.

Por su parte, Ritchie anticipó que “en El joven Sherlock Holmes vamos a ver una nueva y estimulante versión del detective que todo el mundo cree conocer de una forma nunca antes imaginada”.

“Vamos a descifrar a este enigmático personaje, descubrir qué es lo que le mueve y saber cómo se convierte en el genio que todos amamos”, añadió.

Sin embargo, aunque pareciera que con estos planes se cancelaría la eventual secuela prometida para cerrar la trilogía de Downey Jr, está planificado que esa última película sea dirigida por Dexter Fletcher, por lo que aún podría ocurrir.

En cualquier caso, la idea no es nueva. En 1985 ya fue estrenada una película llamada “Joven Sherlock Holmes”, protagonizada por Nicholas Rowe (cuya imagen puedes ver en la cabecera), y que saltó a la historia como la primera película con un personaje totalmente creado digitalmente.