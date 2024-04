El manga Captain Tsubasa, en el cual se basan las varias series de animación de los Supercampeones, llegará a su fin tras 43 años de publicación desde su debut en 1981 en la revista Shonen Jump.

Su final fue anunciado ya en enero por la editorial Shueisha, recuerda CNN, y concretado el 4 de abril, expresando el mangaka Yoichi Takahashi que “aprecio enormemente todas tus amables palabras acerca del desenlace de esta serie manga. Me ha sorprendido la abrumadora respuesta y, al mismo tiempo, una vez más me siento agradecido con todos”.

but I still love drawing and creating stories. I may become semi-retired, but I will continue my creative activities.

From now on, new episodes of "Captain Tsubasa" will be uploaded to the newly launched website "Captain Tsubasa WORLD" in the form of a “Name” (a rough sketch /

— 高橋陽一 Yoichi TAKAHASHI (@0728takahashi) April 5, 2024