Dakota Johnson, protagonista de la criticada "Madame Web", aseguró no haberse sentido sorprendida con el fracaso de la película.

En diálogo con la revista Bustle, la actriz Dakota Johnson habló por primera vez en extenso sobre el fracaso comercial de “Madame Web”, película de superhéroes que la tuvo como protagonista.

Según la intérprete, las críticas al filme no la sorprendieron. “Las decisiones las toman comités y al arte no le va bien cuando se hace en comités. Las películas las hace un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basado en números y algoritmos”, dijo.

“Durante mucho tiempo he tenido la sensación de que el público es extremadamente inteligente y que los ejecutivos han empezado a creer que no lo son. El público siempre podrá detectar las tonterías. Incluso si se empiezan a hacer películas con Inteligencia Artificial, los humanos no van a querer verlas”, añadió.

En la misma línea, Dakota aseguró que no volverá a trabajar en un proyecto de estas características, o al menos no en uno alrededor de una franquicia. “Nunca antes había hecho algo así. Probablemente, nunca volveré a hacer algo así”, aseguró.

“Madame Web” es parte del universo Spider-Man. En el filme, la actriz encarnó a Cassandra Webb, una paramédica que adquiere poderes sobrenaturales tras una experiencia límite.

En la entrevista, Johnson también recordó su traumático paso por la trilogía “Cincuenta Sombras de Gray”.

“A veces, en esta industria, te involucras en algo y es una cosa, y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: Espera, ¿qué? (…). Pero es una experiencia de aprendizaje y, por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas”, contó.