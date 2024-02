La serie de drama y terror, Ratched, fue estrenada con gran éxito en Netflix en septiembre de 2020 y su segunda temporada fue anunciada desde el inicio. Sin embargo, desde entonces no se sabía más al respecto.

Pues ahora, tras una larga espera de los fans, la actriz Sarah Paulson, su protagonista, ha confirmado que la serie fue cancelada por el streaming, así que nunca tendremos nuevos episodios.

Desarrollada por el prestigioso productor Ryan Murphy e inspirada en una novela de Ken Kesey, se centraba Mildred Ratched (Paulson), una enfermera de un hospital psiquiátrico que se convierte en un monstruo para sus pacientes.

La noticia llegó por medio de un video que un fanático grabó de Sarah Paulson, donde le preguntan si habrá una temporada 2 y la actriz simplemente responde “no” dos veces.

De momento no se han entregado más detalles al respecto, pero dado que han pasado varios años sin ninguna noticia sobre el desarrollo del segundo ciclo, no resulta sorprende su cancelación.

Sarah Paulson confirmed that “Ratched” will not be returning for a second season. pic.twitter.com/ig88tgKwcM

— The AHS Zone (@ahszone) February 4, 2024