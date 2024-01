El músico puertorriqueño Residente, debutó en Sundance esta semana con la película In The Summers, que ganó el premio del jurado en este importante festival de cine. Esta fue la primera vez que el rapero incursionó en la actuación.

La película relata 20 años de la vida de un padre y sus dos hijas. Además, fue dirigida por la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza, que también obtuvo un premio por dirección.

El intérprete de This Is Not America, celebró este triunfo con una publicación en Instagram. “Ganamos mejor película en Sundance! Todavía no lo puedo creer… Gracias a esta nueva familia que tengo tatuada en el alma, hermanos y hermanas“, expresó.

Asimismo, comentó que “la energía durante la filmación fue tan especial que es inexplicable. Un equipo lleno de latinxs que lo dieron todo por encima de todo. En mi puta vida pensé en actuar“.

En la película, Residente interpreta a “Vicente”, un padre divorciado que lucha con problemas de adicción y al que sus hijas, Violeta y Eva, visitan cada verano. Mientras que en el elenco lo acompañan Leslie Grace, Sasha Calle (Violeta) y Lío Mehiel (Eva).

Si bien esta es primera vez que Residente explora la actuación, anteriormente también se acercó al cine dirigiendo un documental sobre su vida en 2017 y actualmente está trabajando en el guion para la próxima película Porto Rico, que trata sobre la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román.

“Esta es mi primera película actuando y ojalá que pueda hacer esto más veces. Súper agradecido de formar parte de la selección oficial de Sundance este año”, comentó Residente antes de obtener el premio.