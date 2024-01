En julio del 2011, la cantante británica Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su departamento, en lo que la justicia londinense calificó como una “muerte accidental”. De esta forma la voz del soul se apagaba y dejaba una horda de corazones rotos entre sus fanáticos.

A 12 años de ello, la biopic de la artista verá la luz este 2024, luego de que la cineasta inglesa, Sam Taylor-Johnson, dirigiera la cinta en su memoria.

La película estará protagonizada por Marisa Abela, quien interpretará la historia de Amy durante la producción de su álbum “Back to black”, uno de los más exitosos de su carrera y que revela la tormentosa vida que llevaba detrás de la fama.

De acuerdo a Deadline, la historia será relatada bajo el punto de vista de la artista británica y ahondará en su relación de tres años con Blake Fielder-Civil, el que será interpretado por Jack O’Connell.

La biopic de Amy Winehouse incluso recordará uno de los momentos más recordados por los fanáticos, cuando la artista, quien estaba nominada a cinco Grammys, ganó las categorías Grabación del año y canción del año, logros de los que se enteró mientras estaba aún en el escenario de la ceremonia.

Así lo muestra el primer vistazo a la película, que toma su nombre del álbum, liberado por StudioCanal UK liberado a través de Youtube.

En cuanto a la fecha de estreno de la biopic de Amy Winehouse, “Back to Black”, la cinta verá la luz primero en el Reino Unido y Polonia el 12 de abril próximo, y a su vez se comenzará a emitir en las capitales más importantes de Europa. No obstante, hasta el momento no se ha informado cuando tendrá su debut en Latinoamérica.