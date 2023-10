"Fue un reto": María Pedraza, de La Casa de Papel y Élite, a la ciencia ficción con Awareness

Desde el año 2017, la carrera de María Pedraza ha ido en ascenso. La joven actriz de 27 años ha tenido una destacada participación en series de televisión, como “La Casa de Papel”, “Élite” y “Toy Boy”, además de diversas películas.

Ahora, esta bailarina profesional ha dado un salto de la mano de Amazon Prime, al género de la ciencia ficción, con la película Awareness.

Dirigida por Daniel Benmayor, también está protagonizada por destacados actores como Pedro Alonso, Óscar Jaenada, Lela Loren y Carlos Scholz, en el rol principal de Ian.

Con excelentes escenas de acción, María interpreta el papel de Esther, una mujer que acompaña a Ian en su camino por descubrir quién es y cuál es su origen, mientras intenta escapar de una organización que intenta atraparlo para obtener sus particulares poderes.

BioBioChile conversó en exclusiva con María Pedraza sobre su papel en la película, cómo España se adentra en este tipo de géneros y cómo ve su proyección profesional.

Esta es una película que muestra distintos estilos, y tu personaje en específico, Esther, una mujer valiente, una mujer fuerte, tiene una de las mejores escenas de acción de la película ¿Cómo te preparaste para este personaje?¿Tu formación como bailarina fue parte de esto?¿Te sirvió?

– Gracias por apreciar así a mi personaje y por describirlo así con tanta fuerza, porque realmente, bueno, pues era un poco lo que quería mostrar, ¿no?. La danza me ha ayudado mucho, porque yo anteriormente era bailarina de danza clásica, mucho antes de dedicarme a la interpretación, y me ha ayudado un montón para estas escenas de acción, exigentes. Ansiaba mucho que me llegara una película de acción y ciencia ficción, y pues, nada, se ha cumplido mi sueño.

Sin dar espóiler, sin dar mucho detalle de lo que es la película ¿Cómo fue el momento cuando tú leíste el guion y viste este giro que tiene tu personaje? Yo creo que las personas que la van a ver, seguramente no se lo esperan.

– Para mí es como la bomba que hizo que dijera ‘guau, quiero formar parte de este proyecto’. Ya desde el minuto uno yo suelo saber cuando algo me emociona, porque soy una persona que cuando se concentra, eso justamente me lo ha dado la danza, cuando me concentro, me concentro de lleno (…) leyendo el guion de Awareness (…) Awareness va a captar toda su atención, porque es una película con un guion, pues, podría decir completo, complejo también, y que hace pensar al espectador, y para mí ese giro, guau, me dejó como a los pies de Awereness, ¿sabes’, me encantó, me fascinó, dije ‘guau’ no me esperaba para nada que esto fuera así, y realmente creo que para interpretarlo fue un reto porque puedes caer en la cosa de, sin hacer espóiler, sin hacer eso que pasa, sin interpretar eso que pasa, y yo realmente quise interpretarlo como si Esther fuese una más de los personajes.

Es una película Española y se adentra en este estilo de cine. Amazon Prime tiene un fuerte balance con el tema de las películas de ciencia ficción y que España ahora se esté introduciendo en este mundo ¿Cómo lo ves? ¿Están preparados?¿Te gustaría que fuera avanzando más?

– Sí, a mí me encantaría. O sea, yo creo que para generar un cambio en la sociedad, y en el cine en este caso, tiene que haber alguien que arriesga, ¿no?, y creo que nosotros hemos arriesgado con esta película, a nivel de producción, interpretativamente hablando creo que para nosotros ha supuesto un reto y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, y hemos querido con toda nuestra ilusión y nuestra responsabilidad de saber que esto es algo nuevo y que, bueno, pues que ojalá seamos como pioneros en este tipo de producción porque creo que perfectamente el cine español está preparadísimo para este tipo de producciones.

María Pedraza: proyectos y más

Esta película se estrena en todo el mundo, has participado en varias series, películas ¿Has pensado en internacionalizar tu carrera?

– Sí, por supuesto, pero siempre sin abandonar mis orígenes, porque mis orígenes, lo que me han dado es lo que soy ahora, pero por supuesto me encantaría poder expresarme en otro idioma, porque para mí, lo veo siempre como un reto, todo lo que sea hacer retos, a mí me encanta, y poder expresarme, cómo me desenvuelvo como actriz, cómo interpreto en otro idioma, me genera, no sé, curiosidad.

En relación con la película, si pudieras tener un poder ¿Qué poder te gustaría tener si pudieras?

– Pues mira, ahora comienzo una serie y me encantaría tener el poder de saberme todo el guion ya, porque hasta que no arrancas y pasan unos cuantos días, no entra un poco el cerebro en esa onda y me encantaría decir ‘ya está’, tenerlo todo en mi cabeza, como Matrix, pues igual, tener ya el programa descargado.

Y si fueras un perceptor ¿A quién le harías una ilusión mental?

– Me lo haría a mí misma, pues en momentos a lo mejor en los que fuese a tomar una decisión que no fuese del todo correcta, pues hacerme ahí una proyección y llevarme siempre por el buen camino, intentarlo al menos.

Bueno, María, ya para ir cerrando esta entrevista ¿Qué proyectos tienes a futuro?

– Bueno, mira, tenemos Awereness (…) es una película que afortunadamente ha volado alto, y esperemos que siga volando alto y que tenga un gran recorrido, llevamos, pues, un año y poco de promoción y eso se agradece mucho, porque es parte ¿no? y al final, para nosotros es muy bueno que se promocionen las cosas y que tengamos la capacidad de poder contar cómo ha sido el rodaje o los personajes, y que la gente tenga más cercanía con nosotros.

Estrené Urban, también en Amazon Prime, y luego tengo tres proyectos, que se llaman Galgos, El Correo Belga, y (…) espera, creo que ya, ¿no? -dice entre risas- dos, perdón que diga.

La película ya se encuentra disponible en Amazon Prime