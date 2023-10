La actriz inglesa, Haydn Gwynne, murió a los 66 años, según un comunicado público que presentó su agente.

Gwynne participó en series como The Crown y The Windsors, además de ser protagonista en Drop the Dead Donkey.

Según dice el comunicado, consigna BBC News, “Es con gran tristeza que compartimos con ustedes que, tras su reciente diagnóstico de cáncer, la estrella del teatro y la pantalla Haydn Gwynne murió en el hospital en la madrugada del viernes 20 de octubre, rodeada de sus queridos hijos, familiares y amigos”.

“Queremos dar las gracias al personal y a los equipos de los hospitales Royal Marsden y Brompton por sus maravillosos cuidados durante las últimas semanas”, agrega el documento.

Haydn Gwynne fue nominada a un premio Tony, al protagonizar a la profesora de Billy en el musical “Billy Elliot the Musical”.

Además, interpretó a la primera ministra, Margaret Thatcher, en The Audience.

La actriz tenía pensado volver a la actuación, en específico al West End en Londres, sin embargo, declinó ante su delicado diagnóstico de salud.