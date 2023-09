Este jueves, Amazon Prime publicó un nuevo adelanto de la película Cassandro, que protagonizada por Gael García Bernal relatará la historia del mítico luchador de los 80’s, Saúl Armendáriz, que usaba aquel apodo.

En el clip, se puede ver una escena entre Gael García y Bad Bunny, que tendrá un importante rol en la película. De hecho, el cantante interpretará a un amigo cercano de Cassandro, con el que el luchador mantuvo un romance.

Cabe recordar que hace algunos meses, la película dio que hablar cuando se filtraron algunas fotos de una íntima escena entre Bad Bunny y el protagonista, donde se besaban. Y es que muchos no se muestran de acuerdo con los dotes del reguetonero en la actuación.

Igualmente, la nueva escena que adelanta poco menos de un minuto de la película, generó opiniones divididas. Allí, se puede ver un evidente coqueteo entre ambos personajes.

Dirigida por Roger Ross Williams, ganador del Óscar en 2009, la película se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 22 de septiembre. En su elenco también figuran actores como Roberta Colindrez, Joaquín Cosío y Raúl Castillo.

Cassandro, es considerado un ícono LGBTQ+ de los 80’s y se hizo conocido por sus “exóticas” performance en la lucha libre, donde usaba vestuarios llamativos que le trajeron críticas y también fama.

Asimismo, el luchador estadounidense con raíces mexicanas, es campeón mundial de peso welter de la NWA y campeón mundial de peso ligero de la UWA, y fue uno de los primeros homosexuales abiertamente declarados que pisaron un ring.

Gael García Bernal and Bad Bunny share the spotlight in this clip of #Cassandro, releasing in limited theaters tomorrow and premiering September 22 on @primevideo. pic.twitter.com/4SR54sl9eX

— Amazon Studios (@AmazonStudios) September 14, 2023