Una anecdótica situación vivió un joven desprevenido que miraba la popular serie The Office durante un vuelo en avión, pues su compañero de asiento era el actor Rainn Wilson, conocido por interpretar a Dwight Schrute en el popular programa estadounidense.

El propio Wilson compartió en sus redes sociales un video de él sentado junto al fanático de la serie, quien miraba algunos episodios mientras comía. “Cuando la persona sentada al lado tuyo no tiene idea de quién eres”, escribió el actor.

En el registro se observa a la estrella de cine grabándose a sí mismo luciendo una mascarilla, por lo que no era fácil reconocerlo a simple vista. Sin embargo, una de las grandes dudas fue si al final el pasajero descubrió quién era él en realidad.

Joven que veía ‘The Office’ no se percató que ‘Dwight Schrute’ iba a su lado

Pues bien, según el actor, luego de cinco horas de vuelo, él se atrevió a conversar con el sujeto, quien en un principio no se percató de que hablaba con el protagonista de la serie.

“Finalmente, le di un codazo. Yo estaba como ‘Oh… parece que te gusta la serie’ y lentamente me bajé la mascarilla. Él estaba como: ‘Sí, realmente me encanta’. Yo le dije: ‘Oh, escuché que no es tan buena"”, contó Wilson, a lo que el joven le respondió: “Bueno, empieza un poco lenta, la primera temporada es cuestionable”.

El protagonista de The Office dijo que enfatizó en que la primera temporada del programa era mala y que luego de quitarse por completo la mascarilla, el fanático lo reconoció y “su cabeza explotó”. “Nos reímos, así que tuvo un final feliz”, afirmó el actor.

Vale mencionar que The Office emitió su último episodio hace 10 años, no obstante, la popular serie se mantiene aún vigente y suma miles de fanáticos de todo el mundo. Con un total de 9 temporadas y 201 episodios, la serie ha ganado varios galardones, como Premios Emmy y Globos de Oro.