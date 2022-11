Esta semana han circulado titulares sobre Rainn Wilson, intérprete del icónico personaje de The Office: Dwight Schrute, quien supuestamente habría cambiado su nombre. Esto a raíz de un video que publicó en Twitter informando la noticia.

Sin embargo, no se trata de un cambio de nombre como tal. Wilson más bien es parte de una campaña por el cambio climático, con el enfoque en el derretimiento de glaciares, razón por la que cambió su nombre en redes sociales.

La iniciativa, ArticRisk.org, invita a las personas a elegir un nombre para “llamar la atención” sobre las problemáticas ambientales que enfrenta el planeta hoy.

“Cambié mi nombre a Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson. Esto no es una broma, hablo tan en serio como el Ártico que se derrite, lo que amplifica los riesgos globales. Incluidos los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo”, dice Wilson en su video.

Su nuevo nombre en redes, Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson, se desglosaría en español como Rainfall: presipitaciones, Heat Wave: ola de calor, Extreme Winter: invierno extremo, Wilson. Haciendo alusión sobre estos efectos del cambio climático.

Join me @ @ArcticBasecamp in bringing attention to the melting issue. We need world leaders to take action at COP 27!

The Arctic is melting at Millions of Liters per second, yet this problem can’t seem to make a name for itself, so we’ll make a name for it.

Go to link in bio ⬆️ pic.twitter.com/TgEG84fOmQ

— RainnWilson (@rainnwilson) November 9, 2022