La motivación y la entretención es fundamental para retomar la rutina en marzo y qué mejor que hacerlo con uno de los programas más predilectos: Peppa Pig, que a partir de esta semana estrena nuevos episodios por la pantalla de Discovery Kids.

Con una marcada propuesta de encontrar los lugares favoritos de la cerdita más amada, los capítulos de estreno se pueden disfrutar a partir del 13 de marzo de lunes a viernes a las 11:30 horas.

Usando fotografías, sellos en pasaportes y una colección de ítems en un álbum de recortes, Peppa viajará y encontrará sus lugares favoritos.

Así, se movilizará en un enorme crucero marítimo en una excursión por Italia, o incluso solo en casa de su abuelo o explorando la naturaleza.

Además, también está la posibilidad de maratonear los fines de semana: Todos los sábados y domingos, a las 19:00, se exhibirán aventuras con algunos de los “lugares favoritos de Peppa”.

Con un éxito absoluto en toda Latinoamérica, Peppa Pig es producida por Astley Baker Davies y Entertainment One y cuenta la historia de una cerdita que vive con su hermanito George, su madre y su padre.

A Peppa le encanta jugar y saltar en charcos de lodo. Sus aventuras siempre terminan bien y con muchas risas.

