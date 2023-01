La actriz de Black Panther: Wakanda forever, Letitia Wright, estuvo presente en la ceremonia de los Globos de Oro este martes y en una entrevista pre-show dejó entrever que “Pantera Negra 3” estaría en proyecto.

La actriz guyanesa fue consultada por la posibilidad de una tercera entrega del superhéroe africano de Marvel durante el show previo que realizó en la alfombra roja la revista Variety, ante lo que dio una inesperada declaración.

Inicialmente, se abrió a la posibilidad de una tercera parte de Pantera Negra diciendo “¿Por qué no?”, para luego admitir: “Lo manifesté, pero aún necesitamos un poco de descanso”, dando a entender que se trataría de un proyecto en curso.

Luego confirmó: “Creo que está en proyecto (…) va a tomar un tiempo, pero estoy realmente emocionada porque los fans lo vean”.

Letitia Wright on Black Panther 3:

“I think it's already in the works […] It's gonna take a while, but really excited for you guys to see that.”pic.twitter.com/rteknPKphq

— Mcu Content (@mcucomfort) January 11, 2023