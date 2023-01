Netflix cancela la segunda temporada de Inside Job. Esa fue la sorpresa con la que se encontraron los fanáticos de la serie Ultrasecretos, como es denominada en español.

La plataforma suma un título más a su lista de producciones canceladas, en la que se encuentran The Midnight Gospel, Q-Force, entre otras. Esta vez, le tocó el turno a la comedia para adultos sobre conspiraciones.

El anuncio: Netflix cancela Inside Job

Fue a través de Twitter que Shion Takeuchi, creadora de Inside Job, anunció la cancelación de la serie.

“Me rompe el corazón confirmar que Netflix ha decidido cancelar la segunda temporada de Inside Job. A lo largo de los años, estos personajes se han convertido gente real para mi y me devasta no poder verlos crecer. Reagan y Brett merecen su final y encontrar finalmente su felicidad. Me hubiera encantado compartir lo que tenía en mente para todos ustedes”, dijo Takeuchi a través de la red social.

“Para todos quienes la vieron, gracias por acompañarnos. Aunque estoy triste, ayuda saber que hay gente que a la que le importaron tanto a estos personajes como a mí”, escribió para finalizar el mensaje.

La cancelación llega después de que en junio del año pasado se confirmara la realización de la segunda parte. Cabe destacar que Inside Job es la primera animación para adultos producida internamente por Netflix Animation Studios.

Sobre Ultrasecretos (Inside Job)

Lizzy Caplan (Master of sex y Nada es lo que parece 2) interpreta la voz de Reagan Ridley, un genio de la tecnología asocial que junto a sus compañeros de trabajo investigan conspiraciones mundiales, en medio de una sociedad que tiene un gobierno secreto.

La comedia animada de ciencia ficción cuenta con 18 episodios, que fueron publicados en dos partes. Los primeros diez capítulos se estrenaron en octubre de 2021 y la segunda tanda, de ocho episodios, se publicó en noviembre del año pasado.

Shion Takeuchi, escritora y productora estadounidense, también ha participado en otros éxitos ligados a lo conspiranoico, como la serie de Disney, Gravity Falls.

Asimismo, el creador de la serie que cuenta la historia de Dipper y Mabel Pines, Alex Hirsch, también participó como co-guionista y co-productor de Inside Job.

Reacciones

Los fanáticos de la serie no quedaron indiferentes con esta noticia. A través de redes sociales, estos comenzaron a manifestar su descontento con la decisión de la plataforma.

