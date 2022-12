La directora chilena, que ya ha colaborado con Lupin y Narcos, y ahora se une a Gangs of London, habló con BioBioChile sobre sus próximos proyectos en tierra nacional, su nueva serie y sobre "no ser profeta en su tierra".

“Nadie es profeta en su tierra”, es probablemente una frase que se hace realidad más frecuentemente de la que se espera, y de la que también ha sido objeto la cineasta nacional Marcela Said.

La chilena, que ha dirigido anteriormente ficciones como Lupin y Narcos, arribó a la serie de acción y drama de Lionsgate+, Gangs of London en su segunda temporada, trabajo que la llevó a reflexionar sobre el aprecio de su arte a nivel nacional y de proyectos con los que espera derribar el refrán.

“Mis películas se conocen más afuera lo que es una pena”

A pesar de la experiencia de Said en el cine -El verano de los peces voladores (2013) y Los perros (2017)-, la directora admite que su trabajo no ha sido tan reconocido en su tierra, ante lo que expone sus razones.

“Es complicado (la llegada del cine chileno a los chilenos) y lo es porque mis propias películas no han sido bien distribuidas en chile, se conocen más afuera, lo que es una pena”, afirmó.

Esto mismo la llevó a optar por un arte más convencional en la que espera sea su tercera película: “Es más grande, se va a filmar en tres idiomas, en inglés, francés y español, porque quiero que sea una película mejor distribuida a nivel internacional, entonces tiene este desafío de tal vez ser una más mainstream en ese sentido para que pueda llegar a más público y a ver si los chilenos se interesan”.

El Puma, la película de Marcela que espera ver luces durante el 2023, trata -en sus palabras- sobre “lo humano de una mujer que está tratando de liberarse de una cosa patriarcal”.

“Hablo siempre del machismo, creo que son los temas que me interesan, son lo que uno conoció, son lo que yo conocí creciendo en ese país”, continuó.

“Son las mismas temáticas porque no hay que engañarse, porque el machismo y las mujeres tratando de liberarse es un tema mundial”, afirmó.

Marcela también se dio un espacio para hablar sobre el cine nacional, sobre lo que aseveró: “Hay muchos talentos, estoy muy orgullosa de mi país porque en Chile hay mucho talento y muchas buenas directoras”.

“Solo nos faltan un poco de recursos y de voluntad política para hacer cosas, pero creo que de nuestro país pueden salir cosas muy interesantes”, dijo.

A lo que añadió: “Estoy segura de que el talento lo vamos a ver pronto en el cine o las pantallas de streaming, lo importante es expresarse y encontrar la manera de contar nuestras historias”.

Mujeres y acción, un privilegio

Marcela Said en conversación con BioBioChile reflexionó sobre su labor como directora, esto, pues es una de las pocas mujeres que ha logrado triunfar en este tipo de arte y además lo ha hecho en el género de la acción, uno de los que usualmente se encargan los hombres.

“Yo me siento muy privilegiada, estoy casi en lo opuesto -del machismo-, o sea que una mujer como yo, que pueda estar filmando acción y violencia en algo que supuestamente solo hacen los hombres”.

“No me siento distinta porque siento que tengo los mismos talentos y siento que puedo ser mejor que ellos en muchas cosas“, afirmó.

“Por lo mismo creo que puedo tratar temas que me interesa explorar. Como el tema de donde yo vengo, que es una especie de “luchar siempre por tratar de hacer lo que uno quiere y sin que te pongan límites” y eso es lo que siempre sentí en Chile”.

Sobre estos límites, Said dijo que a pesar de que “las cosas han cambiado, mi generación fue una en la que tuvo que luchar contra muchos prejuicios“.

El desafío de Gangs of London

La serie británica protagonizada en su segunda temporada por Joe Cole (Peaky Blinders), Sope Dirisu (Black Mirror) y Michelle Fairley (Game of Thrones) arribó al streaming de Lionsgate+, plataforma donde la chilena Marcela Said dirigió dos capítulos en plena pandemia.

Sobre su llegada a la ficción, Said dijo: “Me gustó la serie, por eso acepté cuando vi la primera temporada. La encontré absolutamente cinematográfica y es algo que yo no había hecho y tenía ganas de trabajar en inglés, en Londres y la verdad es que fue una superexperiencia”

Sin embargo, Marcela Said admitió que hubo momentos desafiantes: “Una de las cosas más difíciles fue filmar en covid, en medio de la pandemia que eso nunca es fácil, siempre son condiciones difíciles”.

No obstante, no fue lo único que significó un reto: “Algunas escenas de acción fueron difíciles de organizar y realizar, el saber como hacerlas. Fue una experiencia más extrema en ese sentido, porque me toco filmar violencia extrema, acción, hacer cosas que nunca había hecho, lo que significo para mí aprender cosas nuevas”.