Luego de anunciar que no volverá a colocarse la capa de Superman, los medios especializados no tardaron en publicar cuál será el posible nuevo trabajo de Henry Cavill, el que estaría ligado a una producción basada en un juego de mesa.

Se trata de Warhammer 40.000, también llamado Warhammer 40k, W40k, o simplemente 40k, un juego de miniaturas de estrategia ambientado en un futuro distópico, en donde mezclann elementos de la ciencia ficción con los de la fantasía heroica.

Henry Cavill y su nuevo proyecto tras dejar Superman

Este martes recién pasado, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el actor británico, Henry Cavill, confirmó que colgará la capa y los lentes de Clark Kent y dejará de personificar a Superman.

“Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, dijo el intérprete, que tampoco volverá a dar vida al protagonista de The Witcher en Netflix.

Su salida del Universo Extendido de DC (DCEU) llegó luego de un anuncio en octubre pasado, sobre el retorno a la franquicia. Sin embargo, la decisión se confirmó luego de conversaciones con James Gunn y Peter Safran, directores y productores de la película basada en el superhéroe.

Ahora, de acuerdo a The Hollywood Reporter, Henry Cavill está en conversaciones para una posible serie basada en Warhammer 40.000.

Henry Cavill y la posible serie de Warhammer 40.000

Warhammer 40.000 es uno de los juegos de rol con más éxito en el mundo, publicado en la década de los años 80, y que está vigente hasta la actualidad.

Ahora, luego de confirmar que no volverá a ser The Witcher ni Superman, la productora Vertigo Entertainment está preparando una serie basada en el juego, de acuerdo a THR, y será protagonizada por el ex “Hombre de Acero”.

La posible serie llegaría a las pantallas de la plataforma de Streaming Amazon Video, una vez que esta logre hacerse con los derechos de Warhammer 40.000, los que perteneces a compañía Games Workshop, creadores del juego de rol.