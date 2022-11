A los 47 años de edad falleció la actriz Nicki Aycox, reconocida por su rol como Meg Masters en la serie “Supernatural”. El deceso se dio a conocer a través de una publicación en Facebook de su cuñada, Susan Raab Ceklosky.

“Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y amorosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado”, se lee en el post que se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso.

“Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente, era una luchadora y todos los que la conocían la amaban”, agregó sobre la intérprete, que también trabajó en las series “La Ley y el orden”, “C.S.I” y “Los Archivos Secretos X”, entre otras.

Aycox fue parte de “Supernatural” entre 2006 y 2008, donde compartió escenas con Jensen Ackles y Jared Padalecki. El creador de la serie, Erik Kripke, reaccionó en Twitter ante el fallecimiento de la actriz.

“Estoy destrozado al escuchar que falleció la gran #NickiAycox, nuestra primera #MegMasters. Muy joven. Ella fue una delicia y dejó líneas con miel y veneno. Me sorprendo de cómo hizo que una simple palabra como ‘mediocre’ se hiciese legendaria”, escribió.

“Cold Case”, “LAX”, “Ed”, “Dark Blue”, “Dark Angel”, “Boy Meets World” y “Providence”, fueron otras de las producciones televisivas en las que participó.

En el cine, Aycox fue parte de “Jeepers Creepers 2”, “Perfect Stranger”, “Tom Cool” y “The Girl on the Train”, entre otros títulos. Su último crédito actoral data de 2014 para la película “Dead on Campus”, donde interpretó al personaje de Danielle Williams.