Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El director de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal de Los Ángeles, Jorge Rodríguez, renunció luego de la caída y destrucción de un dron adquirido por el municipio por 20 millones de pesos para brindar apoyo en seguridad. El concejal Alejandro Cano cuestionó al alcalde Esteban Krause sobre el incidente en una sesión del Concejo Municipal. Tras confirmar su renuncia voluntaria, Rodríguez busca no interferir en la investigación interna que lleva a cabo la Municipalidad de Los Ángeles. Por su parte, el concejal Cano considera que la renuncia debió ser no solo al cargo sino al municipio. La municipalidad dijo que no se referirá al tema hasta la conclusión de la investigación administrativa.