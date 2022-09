Hace una semana la nueva serie sobre Jeffrey Dahmer conocido como el “Caníbal del Milwaukee” llegó a la plataforma de streaming de Netflix. El drama producido por Ryan Murphy y protagonizado por Evan Peters, relata los crímenes cometidos por el asesino en serie más buscado de los Estados Unidos.

Dahmer quien practicaba el canibalismo y la necrofilia con sus víctimas, se ganó la atención de muchos, debido a lo retorcido que podía llegar a ser. Aunque en general “Jeff” solía ser más bien taciturno, cuando tenía el poder este mostraba su verdadera personalidad.

La esplacnofilia de Jeffrey Dahmer

Volviendo a lo real, una vez que el “Carnicero de Milwaukee” -otro sobrenombre que se le daba a Dahmer entre los policías- se entregó a la justicia y confesó todos sus crímenes, este fue llevado a un psiquiatra para que lo evaluara y así saber si estaba en la capacidad de ser enjuiciado.

Es en el cuarto capítulo de la serie de Netflix que a Jeffrey Dahmer se le diagnostica esplacnofilia, un tipo de desviación sexual que estaba presente en su modus operandi.

Al ser consultado por el profesional sobre si sentía excitación al asesinar y cortar a sus víctimas, el “Caníbal de Milwaukee” le responde: “Me gustaba como los órganos se veían en mis manos”. Una característica de la esplacnofilia que el psiquiatra de la ficción atribuye al “gusto de los hombres por los objetos brillantes”.

Sin embargo, este es un diagnóstico real, pero es tan poco frecuente que el concepto dejó de usarse hace muchos años, tal como lo explica Juan Ariel Zúñiga, psiquiatra de Vidaintegra.

“El término no se usa habitualmente o se usa poco porque es una perversión bastante rara, extraña y poco frecuente”, explicó el profesional.

¿Qué es la esplacnofilia?

De acuerdo a Carolina Alarcón, psicóloga de Clínica Los Leones, la esplacnofilia es “término adaptado por una ciencia que tiene que ver con el estudio de las vísceras de los animales”.

El hecho de que no sea tan usado se debe a que “ha sido condicionado para el estudio de los animales y muchos trastornos de personalidad psicópata guardan relación por el mismo sadismo del estudio de lo que hay dentro del cuerpo”, afirma la profesional, por lo que no sería la única desviación con estas características.

Por su parte, Jorge Font, psiquiatra de Clínica Tarapacá, define esta desviación sexual como una predilección por “comer las vísceras, muslos, cerebros y otras partes del cuerpo”. En el caso de Jeffrey Dahmer, el especialista relata que este trastorno también estaba relacionado con el objetivo del asesino de tener una “pareja zombie”.

El profesional afirmó que “es un trastorno bastante complicado que ya no se utiliza porque nadie hace eso, en teoría, pero no significa que no se pudiera volver a usar”, cerró.