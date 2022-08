En 2021, los fanáticos de Animales Fantásticos conocieron un nuevo rostro para el oscuro Gellert Grindelwald, quien en Los Secretos de Dumbledore fue encarnado por el actor danés Mads Mikkelsen tras dos cintas con Johnny Depp como su intérprete.

Pero no fue por una poción multijugos o algún hechizo desconocido por los muggles, sino que Depp se retiró de forma sorpresiva de la franquicia. Ahora, tras la victoria del actor en la batalla legal con su exesposa Amber Heard, su propio reemplazo no descarta su regreso.

Mikkelsen planteó el regreso de Johnny Depp en el Festival de Cine de Sarajevo, señalando el fin del polémico caso de difamación que enfrentó a la estrella de Piratas del Caribe con la actriz de Aquaman.

Específicamente, según consignó The Independient, el actor se identificó como “un gran admirador de Johnny”. “Creo que es un actor increíble y creo que hizo un trabajo fantástico (como Grindelwald). Habiendo dicho eso, no sentí que pudiera copiarlo”, comentó.

Así, señaló que junto a la producción “tuvimos que pensar en otra cosa, algo que fuera mío, para así construir un puente entre él y yo. Fue algo intimidante”.

“Pero bueno, ahora las cosas cambiaron: (Depp) ganó la demanda, el caso judicial, así que veremos si regresa. Él podría regresar”, reveló.

Hasta el momento, no se ha confirmado una cuarta película de Animales Fantásticos, asimismo, el estudio que produce la franquicia, Warner Bros Discovery, tampoco se ha referido a un posible regreso de Depp.

La polémica salida de Johnny Depp

Mads Mikkelsen se unió a la saga luego de que en 2020 el actor Johnny Depp anunció su renuncia en una carta pública, donde también aclaró que el estudio le pidió que diera un paso al costado.

“Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en Animales Fantásticos y yo he respetado y he estado de acuerdo con ese requerimiento”, dijo entonces.

Esta petición, explicó, llegó días después de haber perdido una demanda contra el tabloide británico The Sun, que lo calificaba como “wife beater” (golpeador de su esposa) y aseguraba que había atacado a su expareja, la también actriz Amber Heard.

La pareja tuvo una batalla legal por difamación que se realizó a inicios de año. Entonces, Depp acabó triunfador luego de que el jurado de Virginia votara a su favor.

Entonces, se decidió que Heard debería pagar millones de dólares como compensación tras escribir un artículo en el Washington Post. En él, se describía a sí misma como víctima de violencia intrafamiliar tras el matrimonio con el actor, considerándose los dichos como difamatorios en contra de la estrella de Piratas del Caribe.