Este lunes se comunicó la muerte del actor británico David Warner a los 80 años, producto de un cáncer. El artista alcanzó fama internacional por su papel como el villano Spicer Lovejoy en Titanic (1997).

La información fue ratificada por su familia durante la mañana de esta jornada, sin entregar mayores detalles.

“Será muy añorado por su familia y sus amigos, y recordado como un hombre, compañero y padre de gran corazón, generoso y compasivo, cuyo legado de trabajo extraordinario ha emocionado a tantos durante tantos años”, indicaron en un comunicado.

Warner tuvo una destacada carrera en películas y series de su país natal, destacando en Holocausto y Masada, por la cual estuvo nominado a un Emmy.

Very sad to hear of David Warner's passing, an actor with a huge legacy on stage & screen and unforgettable roles in; Morgan: A Suitable Case For Treatment, Straw Dogs, From Beyond The Grave, The Omen, Time After Time, Time Bandits, Tron, Titanic and much more. He will be missed. pic.twitter.com/sBh4VVvEfH

— edgarwright (@edgarwright) July 25, 2022