Desde hace tiempo, el debate sobre cómo situar el papel higiénico, o también llamado comúnmente papel “confort” se ha tomado las redes sociales y las conversaciones comunes.

¿Eres de los que lo deja encima del WC?, ¿en un portapapel?, ¿en el soporte para papel instalado en la pared cerca de la taza del baño? Sea como sea que lo dejes, según la higiene misma, existe una forma idónea para manejarlo.

Y es que la mejor manera de manipularlo es alejado de superficies, por ello, es ideal que esté situado en un soporte de pared, y lo más importante, con el borde del papel hacia afuera. Sí. Que el borde del “confort” no roce la pared.

“Un rollo de papel que se mantiene húmedo o en contacto con superficies contaminadas puede acumular bacterias y virus que podrían causar infecciones”, detalla Univision. Hay que recordar que el baño de nuestro hogar es uno de los lugares más sucios junto a la cocina.

El Tiempo se une a esta norma. Tal como consigna el medio, según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Colorado (EE.UU), la manera correcta de colocar el rollo de papel higiénico es con la hoja colgando hacia afuera, desde la perspectiva de la higiene.

Incluso, y según recoge 24 Horas, este debate se remonta a muchos años atrás. El empresario estadounidense, Seth Wheeler, respondió a esta misma duda existencial hace más de un siglo.

De acuerdo a una patente que Wheeler registró en 1981, el final del rollo de papel higiénico debe ubicarse en el exterior. De hecho, circula en redes una imagen del documento de Seth, donde se muestra la posición correcta del rollo.

Wheeler, según detalla el recién mencionado medio, también patentó el perforado del papel higiénico en 1871, facilitando así la separación del papel en pequeños cuadros.

The patent for toilet paper should settle the over vs under debate pic.twitter.com/arZl6l6ALn

— Owen Williams ⚡ (@ow) March 17, 2015