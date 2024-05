El palacio de Buckingham desveló este martes el primer retrato oficial de Carlos III desde su coronación, con fondo rojo y la silueta del rey en uniforme del mismo color, pintado por el famoso artista británico Jonathan Yeo.

La pintura muestra al soberano de frente, vestido con el uniforme de los Guardias galeses, regimiento del que es coronel desde 1975 y cuyo color rojo sirve de motivo para todo el cuadro.

Su autor, Jonathan Yeo es un artista británico reconocido por sus múltiples retratos de personalidades, como los ex primeros ministros Tony Blair y David Cameron, los actores y actrices Kevin Spacey, Nicole Kidman, Jude Law o la militante pakistaní Malala Yusafzai.

El artista ya ha pintado retratos de varios miembros de la familia real en el pasado, como Camilla antes de que se convirtiera en reina, o el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II.

El cuadro, de 2,6 metros por 2 metros, fue pedido en 2020 para conmemorar el 50º aniversario de la pertenencia de Carlos al gremio textil británico, una de las asociaciones de comerciantes históricos de Londres.

El rey posó cuatro veces para el pintor, la última en noviembre de 2023, más de un año después de que hubiera subido al trono.

A su proyecto inicial, Jonathan Yeo agregó finalmente una pequeña mariposa que vuela en torno a la espalda del soberano a petición de éste, para ilustrar “su pasión por la naturaleza y el medio ambiente”, dijo el artista en su discurso pronunciado con motivo de la presentación de su obra el martes en el palacio de Buckingham.

“Cuando empecé este proyecto, su Majestad el rey era aún el príncipe de Gales, y como la mariposa que pinté volando en torno a su espalda, el retrato evolucionó a medida que la función de su objeto avanzó en nuestra vida pública”, declaró el pintor en un comunicado.

“En este caso, mi objetivo era también hacer referencia a las tradiciones de retrato real pero de una manera que refleja una monarquía del siglo XXI, y sobre todo, comunicar la profunda humanidad” del rey, agregó.

El retrato será expuesto varias semanas en una galería londinense, antes de ir al Drapers’ Hall, sede de la Compañía de fabricantes de ropa en Londres.

