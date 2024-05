Por primera vez en 35 años, Pavement, la banda estadounidense que alguna vez fue definida como “la más influyente de los años 90”, se presentó en Chile para saldar una deuda histórica con sus fans locales.

Ante un Teatro Coliseo no repleto pero sí exultante, los oriundos de Stockton, Florida, liderados por Stephen Malkmus, Scott Kannberg, Mark Ibold, Steve West y Bob Nastanovich comparecieron ante un público consciente del hito cultural que estaba en frente.

La banda chilena Fother Muckers fue la encargada de inaugurar la velada ante un público que respetó y apreció la calidad técnica del quinteto. Al final, un grito gutural del vocalista Cristóbal Briceño vaticinó lo que vendría: “Y ahora, por primera vez en Chile: Paaaaveeemeeeenttt”, azuzó, y de respuesta obtuvo aplausos y alaridos.

Antecedidos de las gráficas características de su universo creativo (dibujos y trazos a mano alzada que esbozan los adolescentes atormentados de todas las épocas), Pavement compareció ante la generación X chilena con un show digno de su altura.

En poco más de 1 hora y 40 minutos, el grupo, ahora en formato sexteto, repasó su catálogo en un show que se extendió por alrededor de 25 canciones, entre las que pasaron clásicos como “Harness Your Hopes”, “Spit on a Stranger”, “Gold Soundz” y, por supuesto, “Cut your head”, el hit de referencia, que cerró el segmento principal previo al único bis.

“Range Life”, “Serpentine Pad” y “Stop Breathin” fueron las que coronaron la presentación de Pavement en Chile, que desde ya destaca como una de las visitas (y conciertos) más ilustres de lo que va del año. A continuación, algunas imágenes del show.