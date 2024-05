En la visita de Cobresal a Talleres de Córdoba por Copa Libertadores, una controvertida jugada quedó dando vuelta para los espectadores y especialmente, para el equipo chileno.

Y es que el conjunto de El Salvador, a los diez minutos de partido, pudo haber tenido la gran oportunidad de ponerse en ventaja en el estadio Mario Alberto Kempes, pero el arbitraje decidió lo contrario.

Cuando el reloj marcaba los diez minutos, un tiro libre a favor de los ‘mineros’ fue servido por Cristhofer Mesías. Para despejar el balón, el central trasandino Juan Portillo cabeceó y el balón, le dio en el brazo a su compañero Miguel Navarro.

De inmediato, los jugadores de Cobresal le alegaron al juez principal por la jugada. Sin embargo, el árbitro peruano Augusto Menéndez omitió los alegatos y decidió seguir con el transcurso normal del duelo.

