How I met your father debuta este miércoles en Star+ en América Latina.

Los últimos años han sido especiales para Hillary Duff, no se convirtió en madre nuevamente, sino que también estuvo a punto de revivir al personaje que la lanzó a la fama, Lizzie McGuire. Hoy se embarca en una nueva aventura, el rol estelar en How I met your father.

La serie spin off de How I met your mother, que debuta mañana miércoles en Star+, sigue la historia de la optimista Sophie (Duff), una joven que vive en Nueva York con un incansable deseo de encontrar a la persona correcta para pasar el resto de su vida.

Su camino es acompañado por su mejor amiga Valentina (Francia Raisa), y nuevas figuras que llegan a su vida en el primer episodio: un profesor de música a tiempo parcial y conductor de Uber llamado Jesse (Chris Lowell), el mejor amigo de este, Sid (Suraj Sharma), la hermana recién divorciada de Jesse, Ellen (Tien Tran), y el interés amoroso británico de Valentina, Charlie (Tom Ainsley).

En el futuro, en tanto, una Sophie más adulta interpretada por Kim Cattrall, le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

“Tengo mucha suerte de haber tenido la oportunidad de interpretar a Sophie. Me atraen mucho los papeles con los que me identifico, y ella pasa por tratar de encontrar el amor en este mundo en el que vivimos con todas las opciones que existen y lo difícil que es conocer a alguien cara a cara”, comentó la actriz en un encuentro con la prensa al que asistió BioBioChile.

“La escritura era divertida. Aunque estoy en un lugar totalmente diferente en mi vida, sentí que me atraía Sophie y que teníamos mucho en común. Ella no se rinde. Ella está luchando. Ya sabes, las probabilidades están en su contra en su carrera, pero se está apoyando en este pequeño grupo de bichos raros que encuentra una noche. Y se escapan, todos, juntos al atardecer y tienen todas estas experiencias que tienen los jóvenes, solo tratando de encontrar su equilibrio. Era simplemente un gran guión”, añadió.

“Somos nuestra propia serie”

La producción ha sido esperada durante años por los fans de la serie original, pero ¿tienen algo en común? Según Duff, no mucho. “Creo que es importante destacar que somos nuestra propia serie”.

“La serie original fue increíble, y ellos estaban muy unidos entre sí e hicieron un trabajo increíble, pero ese era su programa. Estamos tratando de crear algo original robándoles algunas cosas que funcionaron muy bien. Pero este es un nuevo formato para todos nosotros”, agregó.

“Todo el elenco, nunca antes habíamos hecho multicámara, y creo que tener a alguien como (la directora) Pam Fryman guiándonos en ese viaje fue muy útil para todos nosotros, e hicimos clic bastante rápido. Creo que algunos de nosotros vimos los episodios y dijimos: ‘Huh, tenemos un programa. Huh, lo hicimos. Parecemos mejores amigos. Nos gustamos’. Ya sabes, todo encajó en su lugar, y solo esperamos que esa magia se manifieste cuando otras personas lo vean porque estamos como, ‘Huh, creemos que hicimos un buen trabajo"”.

Para el productor de la serie Isaac Aptaker, How i met your father no es un reboot de How i met your mother. “Me sumergí profundamente en Wikipedia y aprendí que esto es lo que se llama una ‘secuela independiente’, lo que significa que está ambientada en el mundo del programa anterior, pero en realidad es algo propio”, explicó.

“Dicho esto, nos encanta How i met you mother. Sabemos a cuántas personas también. Carter, Craig y Pam están muy involucrados en esa serie, y habrá muchas pequeñas recompensas para las personas que aman el original si se quedan con nosotros. Entonces, creo que eso satisfará a las personas que nunca han visto How i met your mother y satisfará a las personas que están locamente enamoradas del programa”.