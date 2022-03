La actriz y modelo Pamela Anderson decidió relatar su propia historia de la mano de Netflix, donde realizará un documental autobiográfico.

El anuncio lo entregó la actriz a través de Instagram, donde compartió una fotografía de una nota escrita a mano. La hoja, con el logo de la plataforma de streaming, dice: “Mi vida, mil imperfecciones. Un millón de malentendidos erróneos, malvados, salvajes y perdidos. No tengo nada que cumplir, solo puedo sorprenderte”.

“No soy una víctima, soy una sobreviviente y vivo para contar mi verdadera historia”, cierra el escrito firmado con un beso.

La misma imagen fue compartida por las redes sociales de Netflix, donde aseguraron que Anderson “está lista para contar su historia en un nuevo documental”.

“La película, que ha estado en proceso durante varios años, contará con el ícono de la cultura pop dejando las cosas claras, mientras mira hacia atrás en su camino profesional y su viaje personal”, cierran.

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.

The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48

— Netflix (@netflix) March 2, 2022