La actriz Neve Campbell, conocida por ser una de las históricas actrices de la saga Scream, recordó este jueves un horrible incidente que vivió a los 17 años cuando grababa un proyecto piloto, entonces aún sin nombre. Y es que la actriz sobrevivió al ataque de un oso en pleno set de grabación.

Según contó la actriz en The Kelly Clarkson Show, la intérprete debía ser “una con los animales”. “Entonces trajeron a este oso al set y me dieron una gran botella de Coca-Cola para alimentarlo”, comenzó contando.

Tras obedecer, recibió órdenes aún más peligrosas al mandarla a “empapar su mano en miel y correr”. Luego, debía llegar a cierto árbol, sacar su mano y alimentar al animal. “Tenía 17 años, era tonta y sólo quería satisfacer a todos, así que acepté”, contó.

Campbell aseguró que siguió las instrucciones al pie de la letra, pero se horrorizó al notar que el oso “no se está deteniendo y no viene hacia mi mano”.

“Entonces me agarró de la pierna y me arrastró por el bosque”, narró la actriz. “Justo mi madre estaba visitando el plató y estaba gritando. El equipo quedó congelado porque nadie podía creer lo que estaba pasando, y creo que lo único que pensé en decir fue: ‘¡me está mordiendo!’, como si no fuera obvio”, recordó.

Finalmente, la actriz pudo huir cuando uno de los domadores de animales comenzó a “lanzar piedras” al oso para distraerlo.

“Fue una tontería”, dijo para luego señalar que no sufrió heridas por el incidente. “A los actores nos piden que hagamos cosas tontas”, acusó.

Aunque el equipo le aseguró que no tendría que volver a hacer la escena, la actriz se ofreció a repetir la escena ya que no se había filmado el incidente.

La actriz se encuentra promocionando la película Scream, que se estrenó en cines chilenos este jueves 13 de enero. Ahí, la actriz interpreta a Sidney Prescott, quien ha sobrevivido a las cuatro primeras entregas de la saga.

Aquí puedes ver el trailer de Scream 5: