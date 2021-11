Si duda este 2021 ha sido el año de Owen Wilson. El actor de 52 años consiguió el cariño de los fans de Marvel por su trabajo en Loki y los aplausos por su rol en La Crónica Francesa.

Esta última -que debutará en Chile este jueves- es una nueva colaboración de Wilson con Wes Anderson, director con el que tiene un largo historial profesional y de amistad, incluso.

Tres son multitud, Los excéntricos Tenenbaums, Vida acuática, Viaje a Darjeeling, Fantastic Mr. Fox y El gran hotel Budapest son sólo algunos de los créditos que han compartido.

¿Qué es La Crónica Francesa?

La Crónica francesa da vida Herbsaint Sazerac, un reportero en bicicleta que se precia de ser el cronista oficial de Ennui-sur-Blasé -una ciudad francesa ficticia del siglo XX-, favoreciendo historias que exploran su sórdido submundo.

“Wes dijo que mi personaje estaba un poquito inspirado en Bill Cunningham del New York Times”, contó el intérprete en una entrevista a la que tuvo acceso BioBioChile.

No obstante aseguró que “no hice realmente una verdadera preparación para mi personaje”. “He recorrido en bicicleta numerosas ciudades. Y si había un actor probablemente listo para interpretar a un reportero en bicicleta, creo que ese era yo [ríe]”, reconoció.

La película da vida a una colección de historias del último número de una revista estadounidense publicada en Ennui-sur-Blasé, y está protagonizada por un elenco coral de renombrados actores y actrices, incluidos Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park y Bill Murray.

“Estoy realmente deseando volver a ver la película, porque Wes crea todo un mundo. Por lo general me siento incómodo viéndome a mí mismo, y no me gusta ver películas en las que intervengo, pero esta, la vi una vez y definitivamente la veré de nuevo”, dijo.

“Hay tantas cosas que tienen lugar, y algunas de las historias suceden tan rápidamente. Creo que tendré muchas cosas nuevas por descubrir”, afirmó.

Wilson y Anderson, una larga amistad

Según contó Wilson, asistió al mismo curso de dramaturgia con Anderson, en Austin en la University of Texas.

“Estuvimos en la misma clase todo el semestre. No habría más de 15 alumnos, pero nunca nos conocimos”, recordó. “Y sin embargo, yo me lo acuerdo en la clase porque había una mesa alrededor de la cual nos sentábamos todos, y yo solía alejar mi silla e inclinarme un poco hacia atrás contra una ventana porque me gustaba mirar afuera. Y Wes también solía tirar su silla hacia atrás”, prosiguió.

“Cualquiera creería que eso sentaría las bases de una conexión, pero más bien era como: ‘¿Quién se cree que es este tipo? ¿Por qué no se queda allá con el resto del grupo?’”, reveló.

Pero esa no fue la forma en que se conocieron. “Nos conocimos recién el semestre siguiente cuando me lo crucé en un pasillo del departamento de inglés, y yo tenía que hacerle una pregunta sobre cómo inscribirme en una clase. Y luego mi compañero de cuarto de la escuela militar era amigo de él de Houston”.

“Un día, cuando Wes vino a visitar a mi amigo, me di cuenta: ‘Ah, ese es el tipo que estaba en la clase de dramaturgia, y es el mismo que me crucé en el pasillo’. Y ahí fue cuando nos hicimos amigos”, recordó.

Para La Crónica Francesa, Owen recordó que Anderson le envió un email diciendo que tenía una idea para un personaje. “Me envió algunas de las páginas con el personaje. Yo estaba en Hawaii. Es tan simple como eso realmente”, afirmó.

Pero cuando se reunió con el director quedó encantado con la idea. “Sé que quiero vivir en una de estas historias, pero no sé cuál elegiría. Me encanta la primera, pero no creo que me gustaría estar en prisión. Supongo que en la que está mi personaje, estaba contento de estar allí”, cerró.