La actriz Kim Cattrall fue confirmada como la versión mayor de la protagonista de la serie "How I Met Your Father". Se espera que la serie salga durante el próximo año.

La actriz Kim Cattrall, conocida por su papel de Samantha Jones en Sex and The City, será parte de la serie spin-off How I Met Your Father.

El programa, que llegará a raíz del éxito de televisión de How I Met Your Mother, marcará el regreso a la televisión de la actriz, según consignó Enternainment Weekly.

Oficialmente, Cattrall interpretará al mismo personaje de Hilary Duff, la protagonista de la ficción. En ella, ambas serán diferentes versiones de Sophie.

La serie utilizará la misma técnica de How I Met Your Mother, al usar dos líneas de tiempo diferentes donde la versión mayor de Sophie (Cattrall) contará la historia de cómo conoció al padre de sus hijos cuando era más joven (Duff).

Pese a la tristeza que trajo a sus fans, la actriz decidió pasar de la nueva serie de Sex and the City debido a sus conflictos con Sarah Jessica Parker.

Además de Hilary Duff, la serie tiene un elenco conformado por Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell y Brandon Micheal Hall.

Hace un par de semanas, Duff compartió la primera imagen de How I Met Your Father. En ella, la actriz aparece con una parte de su elenco, quienes llevan sus respectivos trajes para la serie.

Pese a que aún no tiene fecha de estreno, se espera que la ficción se lance durante el 2022.