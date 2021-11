Con Venom: Let There Be Carnage en los cines y Spider-Man: No Way Home agendada para salir en pantalla grande el próximo mes, el universo de películas Sony-Marvel espera la llegada de un nuevo antihéroe que tendrá su propia película en solitario: Morbius.

El villano vampírico anunció su llegada a los cines con un nuevo tráiler, compartido este martes.

La película del doctor Michael Morbius espera a su estreno en dos meses más, sin embargo, la información en torno a la cinta no fue mucha hasta el adelanto de casi tres minutos.

El nuevo tráiler define el origen del personaje principal, interpretado por Jared Leto, que acaba siendo una especie de antihéroe.

Referencias a Spider-Man y Venom

Al ser de Sony, Morbius tendrá muchas referencias a Spider-Man y Venom, las principales marcas cinematográficas del universo Sony-Marvel.

En el video se puede ver el regreso de Vulture en la piel de Michael Keaton, quien fue uno de los villanos en Spider-Man: Homecoming.

Otra referencia fue un mural de Spider-Man con la leyenda “asesino”. Sin embargo, en la imagen el traje que usa el héroe arácnido corresponde a la versión de Peter Parker de Sam Raimi, del 2002.

También hay dos referencias a Rhino y Black Cat, personajes de The Amazing Spiderman 2, en un periódico.

El trailer menciona también que suceden eventos “similares a un caso en San Francisco”, donde transcurre la historia de Venom.

Además, Michael Morbius le hace una broma a un joven, diciendo: “Yo soy Venom”, sólo para asustarlo.

¿De qué trata Morbius?

La cinta se centra en el doctor Morbius, un bioquímico ganador del Premio Nobel que intentó curarse a sí mismo de una extraña enfermedad de la sangre.

En su investigación, optó por un extraño método con un tratamiento experimental en el que utilizó murciélagos y una terapia de electroshock.

De por sí, su investigación se basa en una especie de ritual de sangre donde corta la palma de su mano y miles de murciélagos van hacia él. Sin embargo, se convirtió en un ser semejante a un vampiro con ansia de sangre y aversión a la luz.

El médico asegura que dentro de él existe una criatura oscura, dejando en duda si será capaz de controlar al fenómeno que, a su vez, le da poderes, entre ellos volar, fuerza y rapidez sobrehumana y habilidades regenerativas extraordinarias.

En el elenco de Morbius se encuentran Jared Leto, Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, entre otros.

Se espera que la película se estrene el 28 de enero del 2022 en Estados Unidos tras una serie de retrasos que sufrió debido al coronavirus. A continuación puedes ver el trailer de la historia sobre el médico con sed de sangre.