Luego de casi dos años desde el lanzamiento de su segunda temporada, la tercera entrega de You sigue arrasando entre los fanáticos desde su estreno hace casi dos semanas.

En ella, nos volvimos a encontrar con una de las parejas más tóxicas de los últimos tiempos: Love (Victoria Pedretti) y Joe (Penn Badgley), pero esta vez en un nuevo barrio lleno de caras nuevas, quienes no tardan en convertirse en presas de la dupla.

Entre sus nuevos vecinos, Joe destaca a Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), una chica que trabaja en la biblioteca de Madre Linda y su nuevo blanco, así como Love se centra en Theo Engler (Dylan Arnold), un estudiante universitario con problemas con su padre y la adicción.

Sin embargo, este joven rebelde tiene un pasado oscuro más allá de su participación en Halloween Kills, sino que se dedicó a sufrir por amor en las primeras dos películas de After.

En la saga romántica adolescente, protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, Arnold interpreta a Noah Porter, el novio de toda la vida de Tessa (Langford).

Sin embargo, aunque la joven ha estado con él durante años y él la quiere con toda su alma, Tessa acaba engañando a Noah con Hardin (Tiffin), el antítesis del chico correcto e incapaz de realizar locuras adolescentes.

En You, en cambio, y sin la intención de hacer spoilers, Theo no se ve acomplejado de tratar de conquistar a su vecina casada, realizando una serie de actos ilegales con el objetivo de cautivarla, una ironía ante su paso del novio con el corazón roto al vecino amante.

Con la diferencia en sus personajes, el intérprete llamó la atención porque, aunque tienen el mismo rostro, muchos fans se sorprenden al saber que Noah y Theo son el mismo actor, dejando en claro sus preferencias.

“Dylan Arnold en You vs Dylan Arnold en After no son la misma persona, porque a uno lo adoro y al otro lo empujaría a los arbustos camino a casa desde la escuela”, bromearon los usuarios.

dylan arnold in YOU vs dylan arnold in After are not the same person because one i fancy and the other i’d push into a bush on the walk home from school. pic.twitter.com/eRtfD4xUQC

— aaliyah xo (@gasliightXo) October 15, 2021