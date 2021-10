La actriz Anya Taylor-Joy lanzó su primera canción promocional para su próxima película "Last Night in Soho". Se trata de el clásico de los '60 "DownTown", de Petula Clark, de la que realizó dos versiones.

Tras su éxito en Gambito de Dama, la actriz Anya Taylor-Joy oficialmente debutó como cantante con una canción promocional para su nueva película, Last Night in Soho.

La cinta de terror, que se estrena en Chile el próximo 11 de noviembre, es protagonizada por Thomasin McKenzie y Taylor-Joy.

La actriz participará también en la música del thriller, ya que su voz participa en dos versiones de Downtown, el clásico de los ’60 de Petula Clark.

La primera versión, Downtempo, ve a Anya Taylor-Joy haciendo un homenaje a un sonido más clásico y orquestal, con una atmósfera atrapante y un tanto misteriosa, gracia a la producción a cargo del destacado compositor Steven Price. Esta versión cuenta con su propio video musical con escenas de la película.

Sin embargo, existe una segunda versión, Uptempo, cuyo sonido es más similar al tema original.

“No todos los días te piden grabar varias versiones de una canción icónica”, compartió la actriz en Instagram. “Los sonidos de los 60 fue lo que me enamoró por primera vez de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar (Wright) me pidió que lo probara”, añadió.

La cinta se centra en una joven amante de la moda, que al dormir viaja en el tiempo y termina en Londres en la década de 1960. La película es un thriller de terror psicológico donde dos mujeres logran tener una extraña conexión pese a que una vive en el Londres actual mientras que la otra vivió décadas atrás.