Una de las estrellas más populares de la música se habría unido al Universo Cinematográfico de Marvel, así al menos lo aseguraron algunos afortunados que tuvieron acceso a ver Eternals, la nueva cinta del estudio.

El rumor salió en Twitter la noche del lunes tras la premiere de la cinta en Estados Unidos, cuando varios asistentes comentaron la escena post-crédito del filme.

De acuerdo al periodista Matt Donnelly de la revista Variety, Harry aparecería en la cinta como Eros, el hermano de Thanos, el villano que eliminó a la mitad de la población con un chasquido de dedos en Avengers: infinity war.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.

— Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021