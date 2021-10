Patrick Dempsey es el actor que interpretó durante 11 temporadas a Derek Sheapard o “McDreamy”, el doctor más sexy del actual hospital Grey-Sloan Memorial, donde se ambienta la popular serie médica Grey’s Anatomy.

El drama contó con su participación hasta 2015, cuando el actor salió de la serie con un terrible final que dejó deshechos a todos los fans de show creado por Shonda Rhimes.

Sin embargo, su partida del show, siendo el co-protagonista, llamó la atención, considerando que es uno de los programas más exitosos de la televisión norteamericana, comparado usualmente con la popular serie “ER” que lanzó a la fama a grandes como George Clooney.

El actor, que llevaba varias temporadas anunciando su retiro de la serie, lo hizo efectivo en 2015 cuando incluso ya había firmado por más temporadas, indicando en un principio que no lo había pedido y que se enteró leyendo el guión, consignó La Vanguardia en abril de 2015, aunque con el paso de los años parece que nada de esa versión fue real.

Aunque el mismo ha hablado del tema varias veces, un nuevo libro biográfico no autorizado de la serie, entrega razones muy diferentes del por qué abandonó el drama médico. Una versión no se ajusta a lo que alguna vez comentó el actor de 55 años.

Patrick Dempsey en Grey’s Anatomy

En 2005 la cadena televisiva ABC emitió el primer capítulo de la nueva serie médica del momento, probablemente sin pensar en el éxito que tendrían manteniéndose 18 temporadas al aire.

En el elenco original se encontraban Ellen Pompeo (Meredith Grey), Sandra Oh (Cristina Yang), Katherine Heigl (Izzie Stevens), Justin Chambers (Alex Karev), T. R. Knight (George O’Malley), James Pickens Jr. (Richard Webber) , Isaiah Washington (Preston Burke) y Dempsey.

A lo largo de los años, Shonda Rimes, creadora del show, ha ido sacando personajes, algunas veces porque los mismos actores tomaron la decisión de salir y otras porque ella decidió dejar de escribir para ellos.

Uno de ellos fue Dempsey. En la temporada 11 sorprendieron al mundo anunciando su salida definitiva y la muerte de su personaje tras tener un accidente y ser víctima de negligencia médica por residentes que no siguieron el protocolo de trabajo.

Sin embargo, una vez que estuvo fuera el elenco se preparó para una nueva temporada, esta vez sin Dempsey en sus filas, por lo que se pensó que no tendría el mismo éxito que había acarreado durante sus primeras temporadas.

Al respecto, la misma Ellen Pompeo en entrevista con Ellen Degeneres quien contestó: “Sí, es increíble lo mucho que se hace sin un pene”, al comentar sobre el éxito que mantenían sin el personaje de Derek en la trama.

Aunque después suavizó su declaración indicando que lo extrañaban, pero que la serie iba muy bien.

No obstante el actor volvería a la serie en la temporada 17, como un sueño de Meredith, mientras batallaba contra el covid. De hecho, apareció en varios episodios.

El ambiente en Grey’s Anatomy

Mucho se ha comentado sobre el ambiente de la serie durante los primeros años y varios aluden al periodo en el que estuvo Dempsey como uno los más tóxicos.

Fue la misma Ellen Pompeo, protagonista del programa, quien comentó a Variety que “tuvimos serios problemas de cultura, muy mal comportamiento, un ambiente de trabajo realmente tóxico”.

Algo que para ella cambió tras la décima temporada, cuando decidió que todo debía ser mejor por su bien y el de su familia.

La actriz también condenó la disparidad salarial que tenía con Dempsey. Y es que el actor siempre tuvo un sueldo más alto que el de ella, a pesar el peso de la historia de la serie caía sobre su personaje.

Señaló a The Hollywood Reporter que los productores utilizaron a Patrick como argumento para no mejorar su sueldo, señalando que si ella se iba, tenían a Dempsey.

Pompeo luchó contra eso hasta que convertirse en 2019 en la actriz la mejor pagada de la televisión estadounidense, ganando 20 millones de dólares por 2 nuevas temporadas de la serie. “Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco”, afirmó a la revista.

Por su parte, Dempsey avaló las declaraciones de Pompeo sobre el ambiente tóxico que vivían en la producción del drama médico: “Creo que en cualquier momento en el que tienes un entorno en el que trabajas 17 horas al día, seis días a la semana, es muy difícil mantener ese entorno saludable” mencionó a The Independent.

Aunque respecto de la brecha salarial en la misma entrevista el actor sólo se limitó a mencionar que “Ellen dijo que el que yo dejara el programa fue bueno para ella, financieramente hablando …” .

Hoy es un bello día… para aterrar a la gente

Los años y las declaraciones de Patrick Dempsey daban a entender que salió de Grey’s Anatomy debido a la tóxica cultura de trabajo que mantenían en la producción del programa, sin embargo, una nueva publicación diría algo muy diferente de lo que ha dado a entender “McDreamy”.

De acuerdo a lo que informó El País, la escritora Lynette Rice lanzó un nuevo libro no autorizado sobre la serie llamado Cómo salvar una vida: La historia interna de Anatomía de Grey, donde da a conocer la verdadera razón por la que el actor habría salido del elenco.

Según detalló la publicación, el actor habría “aterrorizado” al equipo, algo que la escritora habría concluido tras tener más de 80 entrevistas a miembros del elenco actual y anterior.

En un fragmento que fue entregado en exclusiva a The Hollywood Reporter, el productor ejecutivo de la serie James Parriot, señaló los problemas que mantenía Dempsey en el elenco: “‘No era sexual ni nada de eso. Pero básicamente aterrorizaba a los demás. Algunos de los miembros del reparto tenían síndrome de estrés postraumático por él’”.

El productor añade: “Tenía el poder y sabía que podía parar la producción cuando quisiera y asustar a la gente. Vino gente de la cadena y el estudio y hablaron con él. Yo creo que simplemente estaba harto de la serie. No le gustaba tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda se atacaban todo el tiempo”.

Algo que fue secundado por las declaraciones de otra productora del show televisivo, Jeannine Rendhaw, quien mencionó que si bien el actor siempre habría sido un encanto “Muchas de las quejas iban por él”.

“Creo que Shonda finalmente fue testigo en su propia piel, y fue la gota que colmó el vaso. Shonda acabó diciendo que si él no se iba, lo haría ella misma. Nadie quería que se fuera, porque él era la serie”, afirmó.

Aunque para ser justos, también hubo buenas palabras para Dempsey por parte de algunos de sus compañeros, quienes declararon que el actor siempre fue atentos con ellos e incluso la actriz Brooke Smith, quien interpretaba a Erica Hahn, señaló que Patrick la defendió cuando le señalaron que saldría del elenco.

Una nueva temporada para Grey’s Anatomy

Este jueves 30 de septiembre el show dio inicio a la temporada 18 del drama, el que vendría con varias novedades entre las que está la incorporación de algunos personajes que dejaron la serie.

Considerando que en la temporada 17 varios actores volvieron a la serie en los sueños de Meredith, en esta nueva entrega es el turno de la doctora Addison Montgomery, quien vuelve al hospital que la alojó durante varios años.

Fue la misma actriz Kate Walsh, quien dio a conocer la noticia a través de la cuenta oficial en Instagram de la serie, donde muestra su felicidad por volver al elenco.

Con esta temporada la serie llegará casi a los 400 capítulos en 17 años al aire, donde han mostrado que cada tragedia puede ser peor que la anterior y han dado entretención a miles de fanáticos en todo el mundo.