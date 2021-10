Tom Holland es conocido no sólo por las importantes películas en las que ha participado, sino que también por ser el rey de los spoilers.

Así ha quedado de manifiesto en su más reciente Historia en Instagram, en donde envió un mensaje a Tom Hardy y Andy Serkis por el estreno de Venom: Let There Be Carnage, secuela de la exitosa Venom (2018).

“Esta noche es la noche. No puedo esperar para ver esto. Felicidades Andy Serkins, Tom Hardy y Sony Pictures”, escribió el actor junto a una imagen promocional de la cinta.

Pero eso no fue todo, ya que al final dejó un enigmático mensaje que ha generado diversos comentarios en redes sociales. “Los rumores son ciertos”, añadió.

Pese a que no lo menciona directamente, son muchos quienes especulan con la posibilidad de verlo como Spider-Man en la cinta, algo que se ha venido rumoreando desde hace bastante tiempo.

Cabe señalar que de ser así, se confirmaría un multiverso con el Universo Cinematográfico de Marvel, donde Holland da vida al Hombre araña.

Hay que considerar que a diferencia del resto de los personajes de Marvel, los derechos de Spider-Man y su universo están en manos de Sony.

Recordemos que en las últimas horas se ha filtrado una supuesta escena post-crédito que ha sorprendido a los fans.

El clip fue compartido en Instagram por el perfil TheJokingGeek, y de ser real, en él se mostraría un momento clave no sólo de Venom, sino que también para Spide-Man.

Aunque debido a la calidad de las imágenes es difícil escuchar qué ocurre, sí se reconoce a Eddie Brock (Tom Hardy) recostado mirando televisión. En un momento, comienzan a agitarse las cosas y el hombre parece ser llevado a otra realidad.

Es ahí cuando Venom se hace presente y se acerca a la pantalla donde aparece una imagen de Spider-Man, encarnado por Tom Holland.