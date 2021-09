A pocos días del estreno de Venom: Let There Be Carnag, la filtración de una supuesta escena post-crédito mantiene sorprendidos a los fans.

El clip fue compartido en Instagram por el perfil TheJokingGeek, y de ser real, en él se mostraría momento clave no sólo de Venom, sino que también para Spiderman.

Aunque debido a la calidad de las imágenes es difícil escuchar qué ocurre, sí se reconoce a Eddie Brock (Tom Hardy) recostado mirando televisión. En un momento, comienzan a agitarse las cosas y el hombre parece ser llevado a otra realidad.

Es ahí cuando Venom se hace presente y se acerca a la pantalla donde aparece una imagen de Spider-man, encarnado por Tom Holland.

PostCreditos de Venom 2 Completa

Ya quiero verla :,v pic.twitter.com/bDxPEteG8m — Razor_911 (@Razor_911_) September 29, 2021

Si bien no se sabe si el clip es real o no, lo cierto es que de ser así, se confirmaría un multiverso con el Universo Cinematográfico de Marvel, donde Holland da vida al Hombre araña.

Cabe destacar que a diferencia del resto de los personajes de Marvel, los derechos de Spider-man y su universo están en manos de Sony.

La supuesta filtración se une a un breve clip en cámara lenta del tráiler Spider-man:No Way Home, donde aparece una criatura muy similar a Venom.