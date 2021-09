Este jueves ha sido lanzado el esperado tráiler de The Matrix: Resurrections, la cuarta película de la saga iniciada a fines de los 90 por las hermanas Wachowski y que ahora regresa solo de la mano de una ellas, Lana Wachowski.

Hasta ahora no se conocía ninguna información respecto a la historia que seguirá la nueva entrega, así que el primer avance ha causado mucha expectación.

Para quienes esperaban aclarar sus dudas con este adelanto, lamentablemente puede que terminen con más preguntas que respuestas, pues no indica una línea argumental clara.

Primero, vemos a Neo, interpretado por Keanu Reeves, de vuelta en la Matrix, pero aparentemente sin recuerdos de lo sucedido en el pasado, y describiendo unos sueños extremadamente realistas.

Poco después se encuentra con Trinity, personificada por Carrie‑Anne Moss, quien se supone había muerto al final de la trilogía original. Ninguno de los dos recuerda al otro al comienzo, pero manifiestan un sentido de familiaridad, como si casi pudieran reconocerse.

De ahí en adelante, se muestran muchas escenas en que podemos ver que eventualmente Neo recuperará sus habilidades en la Matrix, e incluso adquirirá algunas nuevas, luchando en contra del programa por una razón no aclarada.

Del “mundo real” se muestran un par de imágenes, así que aún podría existir como lo recordábamos.

También hay algunas secuencias que generan nostalgia, como la aparición de un personaje similar (¿o el mismo?) a Morpheo, pero interpretado por el actor Yahya Abdul-Mateen II, con quien Neo igualmente tiene una pelea de artes marciales, y una mujer con un tatuaje del conejo de Alicia en el país de las maravillas, una referencia a la primera película.

Otros actores nuevos que participan de la cinta y que realizan apariciones en el tráiler son Neil Patrick Harris (How I met your mother), Priyanka Chopra (Quantico), Jessica Henwick (Game of Thrones, Iron Fist) y Jonathan Groff (Frozen, Glee).

La película se estrenará en cines la semana navideña de este año, a fines de diciembre. En Estados Unidos, también podrán verla en streaming en HBO Max.