El poder femenino, el liderazgo y los sueños cumplidos es parte de la historia en la cual está inspirada la serie de Disney Diario de una Futura Presidenta (Diary of a Future President), producción que además ahonda en la inclusividad y aceptación de diversos procesos del desarrollo humano.

Actualmente, la serie ha sido positivamente recibida por destacar la autenticidad de la adolescencia y lo que signfica el orgullo por las raíces latinas, representadas en el personaje de Elena Cañero-Reed, quien a través de los capítulos va haciendo saltos del pasado al futuro, desde comenzó el sueño de ser presidenta hasta que logra convertirse en Jefa de Estado.

En conversación con BioBioChile y otros medios internacionales, la creadora de la serie y sus protagonistas, expusieron la importancia que esta producción ha tenido en contenidos y tópicos actuales.

Ilana Peña, creadora de la serie, sostuvo que “quería explorar esas emociones intensas y sentimientos dramáticos que no compartíamos, porque eran privados”, detallando que gran parte de la historia está inspirada en diarios que ella misma escribió en su adolescencia.

“Darle a una niña el permiso para fallar y aprender era lo que realmente quería representar. Elena empieza la primera temporada queriendo ser una líder y pensando que todo se trata sobre ella, y es una cosa común que los líderes suelen pensar”, sostuvo.

“Creo que los mejores líderes reconocen que el poder está en las personas que representan y en quienes los rodean. Es un viaje lento, pero Elena llegará ahí, y espero que otros líderes también puedan lograrlo”, agregó Peña.

Elena es una niña de 12 años de orígenes cubanos, que sueña con hacer de Estados Unidos una nación inclusiva, justa y donde las mujeres y latinos también tenga voz. Ante esto, Tess Romero, quien protagoniza esta serie, señaló que “es genial que hablemos de temas que las personas están tratando en este momento. Creo que es increíble toda la representación LGBTQ que tiene la serie. Me siento muy honrada de ser parte del programa”.

La producción sitúa a Bobby, el hermano de Elena que comienza a descubrir su orientación sexual, tema que es abiertamente discutido en la segunda temporada de la serie, además de que la misma Ilana Peña se ha destacado por mostrar este tipo de historias en sus producciones.

No obstante, la serie no estaría completa sin Gabi, la madre latina de Elena quien le enseña mucho sobre el poder femenino. Este personaje es interpretado por Selenis Leyva, reconocida por su personaje de Gloria en la serie de Netflix Orange Is The New Black.

Sobre su personaje y la relación con los actores que interpretan a sus hijos, Selenis indicó que “son tan buenos. Siempre me sorprende lo profesionales que son. Son tan maduros (…) Estoy aprendiendo de ellos cómo hacer un mejor trabajo, manejando diferentes aspectos de mi vida sin desmoronarme”.

La serie cuenta además con las actuaciones de Michael Weaver, pareja de Gabi y de Gina Rodríguez, conocida por su rol protagónico en la serie Jane, The Virgin, quien representa a una Elena adulta. Actualmente la serie cuenta con dos temporadas, disponibles a través de la plataforma Disney+.