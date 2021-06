Este miércoles se estrenó el episodio 3 de la serie Loki, que se transmite semanalmente por Disney+ y es parte oficial del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Antes de su lanzamiento, ya había sido adelantado que Loki tiene género fluido, es decir, su género no es exclusivamente masculino.

Recordemos que Loki puede cambiar su apariencia a voluntad, pudiendo lucir como desee.

Esto no es un invento de Marvel, sino que se origina en la mitología nórdica, de donde proviene la figura de Loki. En esa cultura, el Dios del Engaño solía adquirir otras apariencias, y no sólo humanas, sino también animales.

Pues este miércoles, además, se ha revelado que la orientación sexual de Loki no es heterosexual.

En este episodio, se ha confirmado que Loki es bisexual. Esto se desprende de una escena en que la variante femenina, interpretada por la actriz Sophia Di Martino, le consulta al personaje del actor Tom Hiddleston si ha tenido amantes hombres y mujeres, lo que él confirma, agregando que asume que lo mismo sucede en el caso de ella.

Tras el estreno del capítulo, la directora Kate Herron destacó la escena en Twitter, confirmando la bisexualidad de Loki.

“Desde el momento en que me uní a Loki, era muy importante para mí, y mi objetivo, mostrar que Loki era bisexual. Es una parte de él y también de mí. Sé que es un pequeño paso, pero estoy feliz, y mi corazón está lleno, al poder decir que esto ahora es canon (información oficial) en el MCU“, dijo Harron.

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki 💗💜💙 pic.twitter.com/lz3KJbewx8

— Kate Herron (@iamkateherron) June 23, 2021