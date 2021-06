El esperado reencuentro del elenco de Friends ha generado diversas reacciones en las redes sociales, dejando varios momentos memorables.

Dentro de todas las anécdotas e historias que pudimos ver en pantalla, hubo un guiño a una de las escenas más emotivas de la serie.

Se trata de una bonita referencia que hizo Matt LeBlanc, quien interpretó a Joey Tribbiani, pero que ninguno de sus compañeros entendió.

Ocurrió cuando los actores se saludaban efusivamente al inicio del reencuentro en el set del departamento de Mónica que se reconstruyó para la ocasión.

Mientras los seis amigos se llenaban de recuerdos por el decorado del estudio, LeBlanc les preguntó si el departamento no les parecía más pequeño en comparación a cuando grabaron la comedia, ante lo cual los demás respondieron que no.

Posteriormente, el actor preguntó si es que las paredes siempre fueron moradas, tras lo cual sus compañeros señalaron que sí, aunque sin darle mayor importancia al comentario.

Pero aunque para muchos pudo haber sido una simple pregunta, varios fans hicieron notar que en realidad LeBlanc estaba haciendo un guiño a la última escena del show, emitido en 2004.

En dicho capítulo, llamado The Last One, el grupo despide a Chandler y a Mónica, quienes se van a vivir a las afueras de Nueva York.

Mientras compartían por última vez del departamento completamente vacío, Rachel hizo notar que el lugar le parecía más pequeño de lo que siempre fue. Inmediatamente después, Joey preguntó si las paredes siempre fueron de color morado.

Recordemos que el especial Friends: The Reunion se emitirá en nuestro país el próximo 29 de junio, mismo día en que la plataforma HBO Max llegará de manera oficial a Latinoamérica.