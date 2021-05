Tras el éxito y buenos comentarios que tuvo su polémica versión de La Liga de la Justicia, el director Zack Snyder está listo para estrenar su más reciente apuesta, El ejercito de los muertos, de la mano de Netflix.

La cinta que debutará el 21 de mayo en la plataforma de streaming, tiene lugar después de una aparición de zombies que deja a Las Vegas en ruinas y aislada del resto del mundo.

La trama sigue la historia de Scott Ward (Dave Bautista), un héroe de la guerra contra los zombis, que ahora trabaja en un restaurante de hamburguesas a las afueras de un pueblo que es su nuevo hogar.

El hombre se había visto obligado a abandonar su vida, cuando el magnate de casinos Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) lo busca para proponerle una misión que significaría una apuesta final: arriesgarlo todo para entrar en la zona de cuarentena infestada de zombis y recuperar USD 200 millones que están en una bóveda antes de que el gobierno lance una bomba nuclear sobre la ciudad en 32 horas.

Motivado por la esperanza de que la recompensa podría ayudarle a enmendar la relación con su hija Kate (Ella Purnell), Ward acepta el desafío y reúne a un polifacético equipo de expertos para el atraco.

“Es curioso cómo la parte emocional de la película es realmente la pieza central, y en muchos sentidos es el corazón. La personalidad de todos y el lugar en el que se encuentran es realmente la estrella de la película”, explicó Snyder en una conferencia de prensa, a la que asistió BioBioChile.

De hecho, parte importante de la trama es precisamente el deseo del personaje de Bautista de reconectar con su hija, un desafío que finalmente terminó por convencer al actor para aceptar el papel.

“He llegado a hacer películas en las que, ya sabes, tuve mucha acción. Pero nunca he podido hacer una película en la que realmente pueda mostrar mi rango como actor”, explicó el intérprete.

“Cuando me llegó la oferta, no estaba muy interesado ella porque me la describieron como una película de ataque de zombis. Pensé que era solo una película de acción. No era lo que estaba buscando. Realmente estaba decidido a probarme a mí mismo como actor”, dijo.

Las cosas cambiaron “cuando me enteré de que Zack estaba interesado en que yo interpretara a Scott, leí el guion y fue completamente diferente de lo que pensé que iba a ser”.

“Me brindó la oportunidad de mostrar todos los diferentes lados de mí, desde ser ese tipo de acción rudo hasta ser un padre que solo está tratando de redimirse con su hija. Entonces, eso fue todo. Eso fue lo que me convenció del proyecto”, añadió.

Ese vínculo emocional entre padre e hija, también convenció a la actriz Ella Purnell para aceptar el rol de la hija de Bautista.

“Creo que hay muchos paralelismos en esto, como que cada personaje tiene cosas físicamente impresionantes desde el lado de la acción, y cada personaje tiene algo emocional que superar”, añadió a la conversación.

Todos brillan

Bautista, conocido por su trabajo en Guardianes de la Galaxia de Marvel, también destacó que deseaba trabajar con Snyder.

“Podría seguir y seguir sobre por qué me encanta trabajar con Zack y por qué he querido trabajar con él durante años y por qué fue todo lo que pensé que sería y algo más. Pero realmente quiero enfocarme en algo que se dijo antes… Zack se aseguró de que todos tuviéramos nuestros momentos para brillar”, sentenció.

Garret Dillahunt, otro de los actores, coincidió con Bautista. “Esto es como un sueño. Tengo tantos amigos que han trabajado con Zack, entre ellos Jason Momoa, quien tenía cosas muy importantes que decir sobre él y Deborah (Snyder) y sus experiencias”, comenzó.

“Siempre quise trabajar con Zack. He sido fanático de su trabajo durante mucho tiempo. Y luego, al entrar al set -como todo el mundo ha hecho referencia- sentí su entusiasmo y ese sentimiento de completa confianza en él… Tenía completa fe en su visión y en lo que estaba tratando de hacer”, cerró.

¿Quieres ver los primeros 15 minutos de la película antes de su estreno? El jueves 13 de mayo Netflix tendrá un evento global en vivo en el canal de YouTube de la plataforma, donde los fans se podrán conectar en vivo para ser parte de una experiencia interactiva en la que se desbloquerán los primeros 15 minutos de la esperada película. Además contará con las apariciones especiales de Snyder, Bautista, Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Tig Notaro, entre otros. Una vez desbloqueado, el público tendrá una ventana de 32 horas para ver el comienzo de la cinta, el mismo tiempo que Scott Ward (Bautista) y su equipo tuvieron para entrar a Las Vegas infestada de zombis.