Luego del estreno de la nueva adaptación live-action de Mortal Kombat, hay bastantes rumores sobre una eventual secuela.

Y pese a que el mismo director de la cinta, Simon McQuoid, se ha referido a una posible segunda parte, por el momento no hay nada confirmado.

No obstante, esto no ha sido impedimento para que los fans ya hayan manifestado a través de las redes sociales su candidato ideal para interpretar a Johnny Cage, un personaje que de seguro formará parte de una segunda entrega si es que se realiza.

Tal como han manifestado miles de seguidores, su primera opción para personificar al actor en el universo de Mortal Kombat es nada menos que Ryan Reynolds.

Esta “campaña” llegó a oídos de la propia estrella de cine, quien decidió utilizar sus redes sociales para responder a esta petición.

Con su característico humor, el protagonista de Deadpool usó un gif en el que aparece representando al popular personaje de la saga de peleas creada por Ed Boon y John Tobias.

“¿Qué hago con los rumores de casting y los competidores inalámbricos que se molestan con que Us News haya recién nombrado a Mint Mobile como mejor plan de telefonía celular de 2021? ¡¡Acaba con ellos!!”, escribió.

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021's best cell phone plan?

Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021