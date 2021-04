Este miércoles, Disney y Pixar lanzaron un nuevo tráiler de su filme animado Luca, una historia que promete emocionar desde su estreno, el próximo 18 de junio, en la plataforma de streaming Disney +.

Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, Luca es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter.

Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo Alberto, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: ambos son monstruos marinos de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua.

La producción presenta las voces originales en inglés de Jacob Tremblay como Luca Paguro; Jack Dylan Grazer como Alberto Scorfano; Emma Berman como Giulia Marcovaldo; Saverio Raimondo como Ercole Visconti; Maya Rudolph como Daniela, la mamá de Luca; Marco Barricelli como Massimo, el papá de Giulia; Jim Gaffigan como Lorenzo, el papá de Luca; Sandy Martin como la abuela de Luca y Giacomo Gianniotti como el pescador local.

Se trata del filme número 24 de Pixar Animation Studios, que está dirigida por el nominado a los premios Oscar Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren.

Junto a las imágenes, en Twitter, la plataforma también liberó el póster de la producción en una publicación que rápidamente alcanzó más de 4 mil ‘me gusta.

Go beyond the surface in #PixarLuca, streaming June 18 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/pZywFkv58q

— Disney+ (@disneyplus) April 28, 2021