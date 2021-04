Chloé Zhao se convirtió el domingo en la segunda mujer en ganar el Óscar a la mejor dirección por su película “Nomadland”, en una peculiar gala en la era de la pandemia que marca la noche más importante de Hollywood.

El drama que también ganó como Mejor Película, narra la historia gente de precarios recursos que recorre el territorio estadounidense en camionetas es la favorita de la fiesta.

“Esto es para cualquiera que tenga la fe y el valor de aferrarse a la bondad en su interior. Y aferrarse a la bondad de los demás”, declaró Zhao al recibir el premio, tras llegar a la gala junto a “nómadas” de la vida real que interpretaron versiones ficcionales de sí mismos.

Nacida en Pekín, Zhao es la primera asiática que gana como directora y la segunda mujer en lograrlo tras Kathryn Bigelow, quien lo obtuvo en 2010 por “The Hurt Locker”.

El premio a la Mejor actriz se lo llevó la protagonista de la cinta, Frances McDormand; mientras que el de actriz de reparto se lo adjudicó, como se esperaba, la surcoreana Youn Yuh-jung por su retrato de la abuela en “Minari”, un drama autobiográfico sobre una familia coreana que migra a Estados Unidos.

Youn recibió el premio de manos del actor Brad Pitt, diciéndole “¡Finalmente! Un gusto conocerte. ¿Dónde estabas cuando estábamos filmando?”.

En un entrañable discurso, dijo que no creía en las competencias y que no tenía sentido vencer sobre Glenn Close, quien volvió a perder el premio de la academia tras haber sido nominada ocho veces.

“Interpretamos roles distintos. No podemos competir una con la otra. Esta noche tuve un poco de suerte”, añadió.

El director danés Thomas Vinterberg recibió el premio de la Academia a la mejor película internacional por “Another Round” con un emotivo homenaje a su hija Ida, quien falleció en un accidente de coche poco después de que comenzara el rodaje en mayo de 2019.

“Terminamos haciendo esta película para ella, como un monumento a ella”, dijo, entre lágrimas, el creador de la comedia dramática sobre los altibajos del alcoholismo.

Daniel Kaluuya, quien ganó como actor de reparto por “Judas y el mesías negro”, recibió después su estatuilla de mejor ánimo y diciendo que se sentía “feliz de estar vivo”.

Por su parte, Anthony Hopkins se impuso al fallecido actor Chadwick Boseman como Mejor Actor.

– Aún de luto –

La cinta de Pixar “Soul”, que explora el sentido de la vida, se llevó la estatuilla a mejor película animada, mientras “Mi maestro el pulpo“, de Netflix, triunfó como mejor documental, dejando atrás a la chilena El Agente Topo.

Los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc –junto a Nicolas Becker y Phillip Bladh– ganaron al premio al sonido por “El sonido del metal”, una potente descripción de la experiencia de la sordera.

La actriz y directora Regina King marcó el inicio de la heterodoxa gala diciendo que los invitados, la mayoría de los cuales no llevan tapabocas, “han sido vacunados, testeados, vueltos a testear, están socialmente distanciados y siguen rigurosos protocolos”.

“Estamos de luto por la pérdida de muchos”, recordó.

Antes de que comenzara el show, los artistas se detuvieron brevemente para dejarse fotografiar y dar entrevistas rápidas y distanciadas, en lo que los organizadores llamaron una “alfombra roja diminuta”.

Las actrices Carey Mulligan y Andra Day deslumbraron con el glamour que suele reinar en los Óscar.

La usual multitud de fotógrafos era muy reducida debido a la pandemia y hasta los ejecutivos de los estudios tuvieron que ver la gala por televisión.

“Estamos aquí, ¿no es una locura? ¡Seres humanos en carne y hueso!”, dijo Riz Ahmed, nominado a mejor actor por “El sonido del metal”.

El evento culminante de la temporada de premios de Hollywood se postergó dos meses y se realiza principalmente en la estación de trenes Union Station de Los Ángeles, elegida por sus grandes espacios para aplicar el distanciamiento social en esta gala de la era del covid-19.

En el espectáculo previo, un coro de niños interpretó la nominada a mejor canción “Huvasik” desde el pequeño puerto islandés del mismo nombre.

Los ganadores

Mejor película

Nomadland

Mejor director/a

Chloé Zhao, por Nomadland



Mejor Actor

Anthony Hopkins por The Father



Mejor Actriz

Frances McDormand por Nomadland

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto

Yuh-Jung Youn, por Minari

Mejor Guion original

Hermosa venganza

Mejor banda sonora

Soul

Mejor sonido

El sonido del metal

Mejor edición

El sonido del metal

Mejor Guion adaptado

El padre

Mejor documental

My octopus teacher

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca)

Cortometraje de acción real

Two Distant Strangers

Mejor fotografía

Mank

Mejor canción

“Fight For You”, de Judas and the Black Messiah, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas

Mejor cortometraje documental

Colette

Mejor película de animación

Soul

Mejor peinado y maquillaje

La madre del blues

Mejor diseño de vestuario

La madre del blues