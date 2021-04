Sorpresa. La recordada serie How I Met Your Mother tendrá una secuela en Hulu y su protagonista será nada menos que Hillary Duff.

Según consignó la revista Variety, la trama estará ambientada en un futuro cercano y seguirá a Sophie (Duff), una mujer que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

Su narración llevará al espectador de vuelta al 2021, donde ella y sus amigos están en pleno proceso de autodescubrimiento, de lo que quieren en la vida y en el amor.

“He sido increíblemente afortunada en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie”, dijo Hilary en un comunicado.

Hasta el momento se desconoce si la nueva serie estará ligada a la original que era protagonizada por Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan, Josh Radnor y Jason Segel.

Los creadores de la serie, Carter Bays y Craig Thomas, también se encuentra involucrados en la secuela que será escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

“Como gran admiradora de la serie, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad”, agregó Duff.



“¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionada de poner los míos de talla 36 allí!”, agregó.

Recordemos que tras el final de la serie en 2014, se habló de una secuela que se llamaría How I met your father, sin embargo, esta no prosperó.

Duff, en tanto, estuvo a punto de protagonizar un revival de la serie infantil Lizzie McGuire, con Disney+, pero el proyecto no terminó de desarrollarse.