En el marco de los “MTV Movie & TV Awards Greatest of All Time”, realizados ayer domingo, las actrices Sarah Michelle Gellar y Selma Blair recrearon su célebre beso en “Cruel Intentions” (“Juegos Sexuales”), aunque esta vez con algunas medidas sanitarias producto de la pandemia.

La dupla alzó el galardón al “Beso Legendario de todos los tiempos” por su recordada escena en el filme de 1999, el mismo que con los años se convirtió en un clásico del cine comercial de fines de dicha década.

“Creo que la razón por la que el beso ha resonado tanto tiempo en la gente no fue sólo por su impacto inicial, sino porque fue un catalizador para que muchos jóvenes se dieran cuenta de ciertos aspectos de su propia sexualidad”, reflexionó Blair.

“(El beso) ayudó a que las personas se sintieran cómodas sobre quienes realmente eran”, agregó la actriz. “También significó un cambio de paradigma en la cultura pop para una nueva dinámica hacia la aceptación”, agregó Sarah.

En la ocasión, Blair y Gellar recrearon el icónico ósculo para las cámara de MTV, aunque esta vez con algo de humor y las medidas sanitarias propias de la pandemia: divididas por una inadvertida mica transparente.

Revisa la secuencia completa, aquí:

Things got ~steamy~ between @SarahMGellar and @SelmaBlair during the #MTVAwards last night! 😏👀

Catch up on all of last night's action on demand now! pic.twitter.com/sTSveya5EX

— MTV (@MTV) December 7, 2020