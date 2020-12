Llegó diciembre y el ambiente navideño ya tomó fuerza en todas partes. Para algunos eso significa el armar el “arbolito” y para otros comenzar a disfrutar de las ya clásicas películas de Navidad.

Para suerte de muchos, las diferentes plataformas de streaming ofrecen una gran oferta de títulos que van desde producciones originales a otras más tradicionales, pasando por las siempre románticas de Hallmark o Lifetime.

A continuación te contamos una lista de propuestas para que puedas agregarlas a tu lista:

Protagonizada por Vanessa Hudgens, la película sigue la historia de Stacy, una organizada pastelera de Chicago que viaja a un pequeño país llamado Belgravia, para participar en un competencia.

Allí conoce a la duquesa Margaret de Montenaro, quien luce exactamente igual a ella. Ambas intercambian de roles y terminan encontrando el amor.

En la segunda entrega, Margaret está a punto de convertirse en Reina de su nación, lo que le traerá más de un problema, especialmente cuando aparezca una de sus primas, quien se ve igual a ella y Stacy.

Estrenada la semana pasada en América Latina, Noelle es una de las primeras películas de navidad original de Disney+, protagonizada nada menos que por Anna Kendrick.

La cinta sigue la historia de Noelle Kringle, la hija de Santa Claus, cuya tarea es siempre animar y recordar el significado de la navidad a su hermano, quien se convertirá en el próximo Viejito Pascuero.

Las cosas se salen de control cuando Nick decide irse del Polo Norte, antes de llevar a cabo su primera misión como Papa Noel, y su hermana va en su búsqueda.

Estrenada en el cine en diciembre del año pasado, Last Christmas es la primera cinta de Emilia Clarke post Game of Thrones.

La producción es una dramedia protagonizada por Kate, una alocada pero adorable aspirante a cantante, que según su familia está desperdiciando su vida. Por cosas del destino conoce a Tom (Henry Golding), un hombre encantador que quiere ayudarla a encontrar un propósito en la vida y seguir sus sueños.

El filme dirigido por Paul Feig y coescrito por Emma Thompson (quien también actúa), cuenta con la música de George Michael, incluyendo temas como Last Christmas, que le dio el título a la cinta, además de otros inéditos.

Estrenada en 2003, Realmente Amor (Love Actually) es un clásico de Navidad para los amantes de las cintas románticas.

El filme británico protagonizado por actores como Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman y Martine McCutcheon, cuenta las vidas de varias parejas que se entrecruzan en Londres, poco antes de la Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces.

Dirigida por Will Speck y Josh Gordon y escrita por Justin Malen y Laura Solon, la película cuenta con un amplio reparto que incluye a Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Sam Richardson, Randall Park, Kate McKinnon y Jennifer Aniston.

La trama sigue a Clay, un hombre que no pasa por un buen momento y cuya vida empeora cuando su hermana, Carol Vanstone, CEO de la compañía donde trabaja, amenaza con cerrar su sucursal. Como gerente de dicha oficina, decide organizar una fiesta navideña épica para intentar conseguir a un nuevo cliente.

La comedia navideña de 2013 es dirigida, escrita, producida y protagonizada por Tyler Perry, y es la primera película de temática navideña del guionista y director. Además es la séptima cinta de la franquicia de Madea.

Esta vez, la amiga de Madea la convence de acompañarla en un viaje a visitar a su hija en el campo, como una sorpresa en Navidad. Sin embargo, sus expectativas de la pequeña ciudad tranquila estaban erradas, escandalosas revelaciones y amargas disputas aparecen durante los preparativos para el carnaval anual de invierno.

Este es otro estreno navideño de Netflix este año y sigue la historia del cínico Dash y la optimista Lily, quienes intercambian desafíos, sueños y deseos en un cuaderno que circula en diferentes lugares de la ciudad de Nueva York.

Es el clásico de los clásicos para los chilenos. La historia de Kevin y cómo se queda solo en casa mientras sus padres se van de vacaciones de navidad, es sin duda la cinta más navideña para la mayoría.

Disney+ tiene disponibles las tres primeras películas de la franquicia.

Otra tradición navideña es ver la versión de Ron Howard de El grinch, protagonizada por Jim Carrey.

Estrenada en 2000, la cinta nos presenta a El Grinch, un ser verde, peludo y amargado con un corazón dos tallas más pequeño de lo normal, que detesta la Navidad y vive solo en una cueva en lo alto de una montaña al norte de Villaquién junto con su perro Max.

En 2018, Hallmark Channel estrenó esta cinta de Navidad, que nos introduce a la vida de Kelly, una artista que vuelve a Grand Valley para pasar las fiesta con su padre. Allí conoce a Leo, un padre soltero que está en la ciudad para hacer la reseña de un hotel. Gracias a él, Kelly vuelve a encontrar su pasión por el arte.

Otros títulos para revisar:

– Amor de calendario (Netflix)

– Operación Feliz Navidad (Netflix)

– Las Crónicas de Navidad 2 (Netflix)

– Deck the halls (Amazon Prime Video)

– A prince for christmas (Amazon Prime Video)

– Christmas in Rome (FoxPlay)

– It’s a very Merry Muppet Christmas Movie (Fox Play)

– Negra Navidad (HBO GO)

– Encontrando la Navidad (HBO GO)

– 12 citas de navidad (Disney+)

– Buena suerte Charlie, es navidad (Disney+)

– El cascanueces (Disney+)