A los 82 años falleció Carl Dean, esposo de la famosa cantante Dolly Parton, con quien compartió más de 60 años de relación y fue inspiración para más de una de sus canciones. Dolly anunció la triste noticia a través de sus redes sociales, confirmando que se llevará a cabo una ceremonia privada con su familia más cercana. La pareja se conoció en 1964 y se casaron en 1966, describiendo Dolly este encuentro como "amor a primera vista", lo que la inspiró a componer canciones como "From Here to the Moon and Back" y "Jolene". Carl, contratista de asfalto, mantuvo una estricta privacidad sobre su relación con la artista durante décadas.