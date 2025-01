El director Jeff Baena, que también estaba casado con la actriz Aubrey Plaza, murió a los 47 años.

Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. Fuentes policiales dijeron a TMZ que un asistente descubrió el cuerpo de Jeff Baena en su casa del área de Los Ángeles alrededor de las 10:30 am hora local del viernes 3 de enero.

El director fue declarado muerto en el lugar de los hechos y las autoridades afirmaron que murió por suicidio.

La familia dijo a Deadline que estaban “devastados” y pidieron privacidad en este difícil trance.

Quién era Jeff Baena

Baena era oriundo de Miami. Aunque para estudiar cine se trasladó a New York.

Entre sus trabajos más destacables se encuentran, Life After Beth, Joshy, The Little Hours, Horse Girl, Spin Me Round, y por coescribir I Heart Huckabees, protagonizada por Jason Schwartzman, Jude Law y Naomi Watts.

Jeff Baena y Audrey Plaza, de 40 años, -que saltó a la fama en la comedia de situación “Parks and Recreation”- se conocieron y empezaron a salir en 2011.

Así las cosas, la pareja no hizo pública su relación hasta que la actriz hizo una publicación en Instagram, en mayo de 2021, cuando Plaza se refirió a Baena como su “querido marido”. “Tan orgullosa de mi querido marido @jeffbaena por soñar con otra película que nos lleva a Italia a causar más problemas”, decía su pie de foto.

De acuerdo con información de la BBC, la pareja mantenía proyectos cinematográficos en carpeta.